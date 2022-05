For en uge siden blev han anholdt og varetægtsfængslet for knivmordet på Louise Borglit i Elverparken i Herlev i 2016.

Men allerede godt et års tid før det hidtil uopklarede drab, hvor den gravide kvinde blev myrdet med 11 knivstik, truede han sin mor med en kæmpe køkkenkniv.

Det fremgår af en gennemgang af hans hidtil otte domme, som B.T. har foretaget. Domme, der foreløbig samlet har udløst over 12 års fængsel til den 28-årige mand.

Knivtruslen mod hans mor fandt sted 2. oktober 2015 tidligt om morgenen på Stengården Station.

Her gik han truende frem mod hende med en stor køkkenkniv med en klinge på cirka 25 x 10 centimeter. Kniven havde han kort inden taget frem fra sin rygsæk.

I Retten i Glostrup forklarede moderen senere som vidne, at han ved samme lejlighed havde truet hende med, at han ville brænde hendes hus af, hvis hun ikke betalte ham 4.000 kroner.

Derfor var han i retssagen også tiltalt for afpresning af sin mor, men domsmandsretten fandt dog ikke den del tilstrækkelig bevist.

I stedet blev han alene dømt for trusler og overtrædelse af knivloven ved den lejlighed.

Louise Borglit iført solbriller.

Kort efter episoden på togstationen fik sønnen ligefrem et polititilhold mod at kontakte sin mor.

Men det tilhold overtrådte han flere gange i løbet af den kommende sommer – altså kun få måneder forud for tidspunktet for drabet på Louise Borglit.

Og kun godt to måneder før drabet kom han i konflikt med både knivloven og våbenbekendtgørelsen, da han efter en serie hærværksforhold blev anholdt på sin bopæl.

Her ville han gerne have en taske med sig, men da politifolkene for en sikkerheds skyld kiggede i tasken, viste den sig både at indeholde en økse og en dolk. Samtidig fandt politifolkene også en mindre mængde kokain og hashmix til hans eget brug.

Et billede af gravide Louise, der blev stukket ihjel syv måneder inde i sin graviditet.

I øvrigt fandt andre politifolk igen en mindre mængde kokain hos ham, da man klokken 23.07 den 4. november 2016 – altså kun få timer efter drabet på Louise Borglit, som han nu er sigtet for – også var på besøg i hans lejlighed.

Her havde andre beboere i opgangen tilkaldt politiet, fordi den nu fængslede var gået amok ved at løbe på trapperne og opføre sig aggressivt.

Ifølge politifolkene virkede han nervøs ved deres tilstedeværelse og psykisk uligevægtig. Og få dage senere lod han sig frivilligt indlægge på det psykiatriske center i Ballerup.

Politiet havde ham tidligt i søgelyset som mistænkt i drabssagen, men skønnede ikke at have nok materiale til at få ham varetægtsfængslet, før en hemmelig PET-agent i efteråret 2020 blev sendt ind til ham i Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende.

Deres samtaler blev aflyttet og optaget med skjulte mikrofoner, og det blev afgørende for, at den nu 28-årige i sidste uge blev varetægtsfængslet for knivdrabet på Louise Borglit.

Den 28-årige sad i fængslet, fordi han var ved at afsone en langvarig fængselsstraf, som han var blevet idømt for – især et brutalt drabsforsøg på en dengang 42-årig kæreste i slutningen af 2017.

Kvinden er i dag hjerneskadet af den brutale behandling, som den 28-årige udsatte hende for under deres turbulente og stærkt voldelige samliv gennem fire måneder.

Den 28-årige har nægtet sig skyldig i sigtelsen for at have dræbt Louise Borglit.