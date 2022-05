Det uopklarede mord på højgravide Louise Borglit har i årevis plaget Vestegnens Politi.

Den 32-årige kvinde blev dræbt med 11 knivstik og blev også på anden måde skamferet af gerningsmanden, mens hun 4. november 2016 om aftenen luftede sin søsters hund i regnvejret i Elverparken i Herlev.

Allerede samme aften var betjente fra Københavns Vestegns Politi på besøg i lejligheden hos den 28-årige mand, der nu er blevet anholdt og sigtet for drabet.

Han var gået så meget amok i sin opgang ved at løbe på trapperne og opføre sig aggressivt, at naboer havde tilkaldt politiet. Betjentene fandt ham psykisk uligevægtig, og han virkede ifølge politiet nervøs ved politiets tilstedeværelse, ligesom han selv oplyste, at hans tøj havde været gennemblødt.

Ved en ransagning af hans lejlighed fandt betjentene lidt kokain, men ellers skønnede man ikke på det tidspunkt, at han havde noget at gøre med drabet på den gravide kvinde.

En række andre henvendelser om hans opsigtsvækkende adfærd både før og efter drabet gjorde ham dog inden længe til hovedmistænkt i drabssagen, men politiet savnede et slagkraftigt bevis.

På gerningsaftenen havde det regnet stærkt, så der var ingen oplagte dna-spor på liget af den dræbte kvinde.

Heller ikke gerningsvåbnet har man trods en storstilet eftersøgning i både Elverparken og nærliggende søer og vandløb haft held til at finde.

40 knive er undervejs blevet sikret, og seks af dem kan man ikke udelukke som et muligt gerningsvåben, men det har ikke kunnet give et afgørende gennembrud i efterforskningen.

I efteråret 2020 tog politiet dog en opsigtsvækkende beslutning i forsøget på at skaffe afgørende bevismateriale mod den hovedmistænkte.

Nemlig at sætte en aktion i gang med en særligt trænet PET-agent med dæknavnet »Frank«.

Den nu 28-årige hovedmistænkte mand var i mellemtiden blevet idømt en langvarig fængselsstraf, som han var i gang med at afsone i det moderne og topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Her sendte efterforskerne fra Vestegnens Politi i største hemmelighed undercoveragenten fra PET ind med en klar mission: bliv god ven med den hovedmistænkte, vind hans fortrolighed og få ham til at tale over sig.

Både »Frank« og fængselscellen blev udstyret med hemmelige mikrofoner, så politiet kunne optage samtalerne og sikre sig eventuelle beviser til en kommende retssag.

Agenten kom ind i fængslet 30. oktober 2020 med en nøje udtænkt dækhistorie om, at han havde slået en kvinde ihjel i både Portugal og Grønland. Og planen begyndte hurtigt at give pote.

Allerede 2. november begyndte den hovedmistænkte uopfordret at fortælle om et drab på en kvinde og en hund. Og dagen efter fortalte han specifikt agenten om drabet i Elverparken få år tidligere.

Også blodige detaljer, som at kvindens næse var blevet skåret af. En læsion, der ikke på det tidspunkt havde været omtalt i medierne.

De følgende dage og uger fortsætter den hovedmistænkte med flere gange at snakke om drabet og politiets manglende gennembrud i efterforskningen. Han omtaler politifolkene som »amatører« og siger på et tidspunkt, at han ikke er bange for at blive opdaget, da der på det tidspunkt var gået fire år, siden drabet var blevet begået.

Den 28-årige kommer tilsyneladende også til direkte at fortale sig på belastende facon, da han omtaler vidneudsagnet fra en ældre dame, der havde set gerningsmanden løbe ud af Elverparken umiddelbart efter drabet:

»Kvinden ændrede forklaring om, hvordan jeg så ud,« skulle den nu 28-årige have sagt til agenten ifølge den redegørelse for sigtelsen, som anklager Bo Bjerregaard fredag gav dommeren ved Retten i Glostrup ved grundlovsforhøret.

Her besluttede dommeren, at mistankegrundlaget mod den 28-årige var tilstrækkeligt til, at han skal tages ud af sin igangværende afsoning og i stedet være varetægtsfængslet i drabssagen fra Herlev.

Dommeren lagde i sin begrundelse blandt andet vægt på udtalelserne fra den mistænkte til PET-agenten i fængslet og fra andre, samt at han ikke ønskede at udtale sig i grundlovsforhøret og er tidligere dømt.

Ud over drabsforsøget på sin daværende kæreste er den 28-årige også tidligere dømt for røverier, grov vold og kriminalitet under sin afsoning.

I grundlovsforhøret kom det også frem, at den hovedmistænkte på tidspunktet både lige før og efter drabet på Louise Borglit havde opført sig så psykisk påfaldende, at alle advarselslamper nærmest blinkede. Han forekom næsten at være en tikkende bombe.

To dage før drabet kontaktede han selv kommunens psykiatriske team, fordi han havde det så dårligt, at han med egne ord var ved at springe i luften.

Han følte sig så presset og forpint, at han sagde: »Jeg ved ikke, hvad jeg kan finde på.«

En læge afviste dog at indlægge ham den dag, men ville overveje at gøre det 4. november – altså den dag, hvor Louise Borglit endte med at blive stukket til døde.

Få timer før drabet mødtes den nu drabssigtede med sin kontaktperson på det lokale rådhus. Han kom 30 minutter for sent til mødet og var iklædt sort tøj.

Kontaktpersonen har forklaret til politiet, at han frygtede den sigtede på det tidspunkt, da han virkede skizofren og havde psykopatiske træk.

Derfor turde sagsbehandleren ikke afholde mødet på sit kontor med den sigtede. I stedet blev det holdt i forhallen på rådhuset, hvor en rådhusbetjent overværede mødet.

Og den 5. november – dagen efter drabet på den gravide kvinde – snakkede han i telefon med sin onkel og sagde, at alt var lige meget nu.

I dagene efter drabet ringede han fire gange til alarmcentralen på 1-1-2, men kom dog aldrig igennem, så årsagen er aldrig blevet klarlagt.

Og 7. november 2016 – altså tre dage efter drabet i Elverparken – lod han sig frivilligt indlægge på det psykiatriske center i Ballerup. Her blev flere af de indlagte og ansatte afhørt samme dag af politiet, men altså uden afgørende resultat.

Dagen efter kontaktede en klinikchef på centeret direkte Vestegnens Politi med en mistanke om, at nu fængslede kunne passe på det signalement af den flygtende morder, som var blevet offentliggjort.

Samtidig fik politiet at vide, at den nu hovedmistænkte fremstod forpint og psykotisk. Han fortalte på det psykiatriske center, at han ikke kunne kende forskel på rigtigt og forkert, og at der var sket noget forfærdeligt, som ikke skulle være sket.

Den 28-årige mand blev i grundlovsforhøret fredag formiddag varetægtsfængslet for foreløbig fire uger. Samtidig bestemte dommeren, at han skal mentalundersøges.