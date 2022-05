»Jeg graver et hul og smider dig ned i det. Og så hælder jeg benzin ud over dig og sætter ild til.«

Det var bare en af de uhyggelige dødstrusler, som den 28-årige mand, der forleden blev anholdt og varetægtsfængslet for knivmordet på gravide Louise Borglit i Elverparken i Herlev i 2016, knap et år efter drabet skræmte sin daværende kæreste med.

Parret nåede at have et turbulent og stærkt voldeligt samliv i fire måneder i slutningen af 2017, inden han satte et blodigt punktum for forholdet med at brutalt drabsforsøg.

Det kom til at koste ham en langvarig fængselsstraf, som han var i gang med afsone, da han i torsdags pludselig blev anholdt i cellen og sigtet som gerningsmand i mordgåden med Louise Borglit.

Den 28-årige nægter sig skyldig i drabet på den gravide kvinde, og det gjorde han også, da han for nogle år siden skulle stå til regnskab for drabsforsøget og en række grove voldsangreb på sin tidligere kæreste.

Et sjællandsk nævningeting var dog ikke det mindste i tvivl om ægtheden i den rystende vidneforklaring fra den dengang 42-årige kvinde, der i dag er hjerneskadet efter drabsforsøget.

Hun levede i konstant frygt for den voldelige kæreste, der nærmest dagligt slog hende og kunne tænde af på et øjeblik, fremgår det af hendes forklaring ifølge dombogen fra sagen, som B.T. har fået adgang til.

»Jeg kunne altid se det i hans øjne, lige inden han tævede mig. Hans øjne blev helt sorte og fik et meget ubehageligt udtryk. Jeg vidste aldrig, hvornår han begyndte,« forklarede kæresten.

Louise Borglit iført solbriller

Af frygt for nye tæv dækkede hun igen og igen over sin unge kæreste, når politiet eller andre spurgte til hendes skader. Eksempelvis ved at sige, at hun var snublet over sin hund.

»Vi så film om dagen, når vi var sammen. Men om aftenen vendte han fuldstændig. Han blev en helt anden. Jeg fandt ud af, at det var bedst at gå i seng, når vi havde spist, for så skete der ikke noget,« forklarede hun blandt andet i retten.

Men selv når hun var gået i seng, risikerede hun at blive udsat for vold. En gang vendte han sengen rundt på hovedet, mens hun lå i den, og satte sig hoppende ovenpå, mens hun lå nedenunder sengen. Og en anden gang vågnede hun ved, at han hældte varm, flydende stearin i ansigtet på hende, fortalte hun nævningetinget.

»Han har mange gange sagt, at jeg skulle lære at holde min kæft, og at han ville slå mig ihjel, hvis jeg talte med politiet,« lød det fra kæresten under retssagen.

Et billede af gravide Louise, der blev stukket ihjel syv måneder inde i sin graviditet. Foto: Privatfoto

Her fortalte hun også, at han tidligere havde fortalt hende, at han selv som barn havde fået tæsk af sin far med et bælte. Det mente hun kunne være forklaringen på, at han også på et tidspunkt havde taget sit bælte af, foldet det sammen og slået hende hårdt med det.

Kæresten søgte flere gange hjælp hos sin nabo, når den nu mordfængslede gik amok og blev voldelig.

»De boede lige inden ved siden af, og jeg har da et par gange måttet ringe efter en ambulance til hende, når hun fik bank. Det var mest om natten, at han gik amok, og nogle gange kom der da også møbler flyvende ud gennem vinduerne. Så skulle jeg ikke nyde noget af at lukke døren op,« fortæller den 73-årige nabo til B.T.

Selvom den 28-årige mand nu sidder bag tremmer, ønsker naboen ikke sit navn frem.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto

»Det er da ret uhyggeligt at tænke på, hvis jeg igennem lang tid har boet ved siden af en morder uden at vide det. Bare han dog var blevet stoppet i tide. Han lignede en ganske almindelig mand, og han har aldrig været ubehagelig eller uhøflig over for mig.«

»Nogle gange sagde han, at han var medlem af en bande. Han sagde det gerne, hvis han blev truet af andre,« tilføjer den 73-årige nabo.

Han så sidste gang den nu 28-årig mand, da han i 2018 blev anholdt efter et røveri.

»Dengang sad han på en trappesten og fortalte politifolkene, at han godt kendte sine rettigheder. Så svarede en af betjentene bare, at det gjorde han også,« fortæller den tidligere nabo til den nu mordfængslede mand.

Louise Borglits gravsted, hvor hendes ufødte barn Lille P også bliver mindet. Foto: Nikolai Linares

Den 28-årige mand blev i sidste uge anholdt i det opsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens. Dagen efter blev han varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, efter at det uopklarede mord på højgravide Louise Borglit i årevis har plaget Vestegnens Politi.

Den 32-årige kvinde blev dræbt med 11 knivstik og blev også på anden måde skamferet af gerningsmanden, mens hun 4. november 2016 om aftenen luftede sin søsters hund i regnvejret i Elverparken i Herlev.

Den 28-årige blev på grund af sin opsigtsvækkende adfærd både før og efter knivdrabet hurtigt politiets hovedmistænkte for drabet, men der manglede slagkraftige beviser.

Derfor tog politiet i efteråret 2020 den usædvanlige beslutning at sende en hemmelig PET-agent ind i fængslet til den 28-årige.

Håbet var, at den 28-årige ville tale over sig, og det er tilsyneladende sket i så stort et omfang, at de skjulte lydoptagelser fra PET-agenten spillede en væsentlig rolle, da den 28-årige i fredags blev varetægtsfængslet for knivdrabet i Herlev.

Ud over drabsforsøget på sin daværende kæreste er den 28-årige, der nu er beskyttet af navneforbud, også tidligere dømt for røverier, grov vold og kriminalitet under sin afsoning.