En såkaldt dødspatrulje fra Sverige, skarpladte våben placeret på udvalgte steder og provokationer mod en rivaliserende gruppering på sociale medier.

Dét er blot nogle af ingredienserne i den aktuelle bandekonflikt i Odense.

En konflikt, der netop i disse måneder er højaktuel, og som primært foregår mellem grupperingerne 9hunna og NBV.

Og som er én af årsagerne til, at politidirektør ved Fyns Politi Arne Gram i sidste uge besluttede at forlænge visitiationszonen i og omkring bydelen Vollsmose.

Det fremgår af et notat, som politidirektøren har lavet i forbindelsen med forlængelse af visitationszonen.

I notatet skriver politidirektøren blandt andet, at politiet fra kilder havde fået oplysninger om, at medlemmer af grupperingen 9hunna planlagde hævn for et overfald, der fandt sted i begyndelsen af denne måned.

Ifølge notatet var der tale om »konkrete planer, idet der var flere somaliere (dødspatruljer) fra København og Sverige i Odense, som formodedes at skulle deltage i hævnen.«

Ud over det skriver politidirektør Arne Gram i notatet, at der fra flere af hinanden uafhængige kilder er kommet informationer om, at der på en konkret adresse i Fyrreparken i Vollsmose blev opbevaret en pistol med tilhørende ammunition.

Men det er ikke det eneste sted i byen, der - ifølge politiets kildeoplysninger - ligger våben til brug i bandekonflikten.

En kilde oplyser, at den rivaliserende gruppering NBV skulle have placeret en person i en lejlighed i Rising-området med en skarp pistol og en mobiltelefon.

Denne person skulle »aktiveres med henblik på at udføre et attentat mod personer fra 9hunna«.

Flere andre steder i byen skulle NBV også have skarpladte våben liggende klar til brug i konflikten.

En kilde har oplyst, at pistolerne ligger på udvalgte områder, sådan at medlemmer hurtigt kan komme til dem, hvis der skal udføres et attentat mod 9hunna, eller hvis medlemmerne skal forsvare sig selv.

I notatet fremgår det også, at grupperingen 9hunna i flere opslag håner og provokerer modparten på sociale medier.

Konflikten mellem de to grupperinger har da også allerede krævet flere ofre.

Tilbage i 2020 blev den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail skudt, da han var på vej hjem fra arbejde på Coops lager i Odense.

Han blev uskyldigt offer i konflikten mellem banderne i Odense.

I februar i år blev en 19-årig mand dræbt af skud på en parkeringsplads ved KFC på Nyborgvej i Odense. Det er politiets opfattelse, at han var en del af den igangværende konflikt mellem de to rivaliserende bander.

Derudover har der været ind til flere episoder af knivstikkerier på åben gade forskellige steder i byen. Blandt andet ved Dannebrogsgade i det centrale Odense tilbage i januar samt i et lyskryds i det nordøstlige Odense den 1. juni.

Den visitationszone, der altså nu er etableret, blev blandt andet indført efter det knivstik, der fandt sted i lyskrydset ved Kertemindevej og Vollsmose Allé, hvor en mand blev stukket med kniv 18 steder på kroppen.