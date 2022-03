Fyns Politi har tirsdag anholdt ti personer i Odense og sigtet dem for overfald med knive på to personer.

De anholdte er i alderen 19-25 år. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

De to ofre for overfaldet, der fandt sted i januar måned, blev begge slemt såret. En var i livsfare.

Overfaldet fandt sted i Dannebrogsgade bag banegården i Odense kort før klokken 23 den 13. januar.

Det er politiets overbevisning, at overfaldet var planlagt og skete som led i en konflikt mellem »grupper af personer«, hvor der tidligere har været anvendt skydevåben.

De ti personer, der er blevet anholdt i tirsdagens store aktion, har alle tilknytning til en af grupperingerne, der huserer i Odense, ifølge politiets opfattelse.

Det samme gælder for de to, der blev overfaldet, som politiet mener har en perifer tilknytning til en anden gruppering.

»Vi håber, at vi med hele ti anholdelser samtidig har stækket den gruppering, de anholdte har tilknytning til – og dermed minimeret den aktuelle konflikt, som pågår«, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi.

Søndag blev en 19-årig mand skudt – i hvad der er blevet beskrevet som en likvidering – på en parkeringsplads ved KFC og Netto på Nyborgvej tæt på Korsløkke.

En mulig sammenhæng med den verserende konflikt bliver lige nu undersøgt af Fyns Politi.

»Det er klart, at vi undersøger en mulig sammenhæng, men det er endnu for tidligt at konkludere noget. Dertil er vi ikke nået langt nok i vores efterforskning«, siger Jesper Weimar Pedersen.

Mandag genoprettede Fyns Politi en visitationszone i Vollsmose og Korsløkke. Det sker kun to uger efter, at politikredsen 15. februar ophævede en lignende visitationszone i området.

Her lød det fra Fyns Politi, at der ikke havde været hændelser eller fund, der nødvendiggjorde, at visitationszonen blev forlænget.

Det er på trods af, at Fyns Politi inden da forlængede visitationszonen af hele seks omgange over en periode på flere måneder.

»Jeg er oprigtigt bekymret over, de fund vi gør, de hændelser vi ser, og de efterretninger vi får om konflikten mellem personer med tilknytning de kriminelle grupperinger i området,« sagde politidirektør ved Fyns Politi Arne Gram i en pressemeddelelse så sent som for en måned siden.

Den nu genoprettede visitationszone giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens områder på alle tider af døgnet.