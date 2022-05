Torsdag morgen klokken lidt i ni fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en daginstitution i Aarhus V, hvor en far til en af børnene var meget aggressiv.

Manden opførte sig også truende over for andre personer på stedet.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Da personalet forsøgte at bortvise den aggressive far, opstod der tumult.

Politiet blev derfor kontaktet, og en patrulje kørte afsted mod daginstitutionen.

Da politiet ankom til stedet, blev den 38-årige mand anholdt og sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden.

Han blev derudover også sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, fordi han gjorde kraftig modstand, da betjentene forsøgte at anholde ham.



Da manden ankom til politigården i Aarhus, blev han under visitation fundet i besiddelse af en mindre mængde hash. Derfor blev han også blev sigtet for narkobesiddelse.