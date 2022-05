Torsdag aften kort efter klokken 22 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 23-årig kvinde, der netop var blevet udsat for et røveri af to unge mænd, mens hun sad i sin bil i Bispehaven i Hasle i Aarhus V.

Kvinden skulle hente en veninde, men var ikke så kendt i området. Hun var derfor standset op ud for nummer 37 for at finde vej.

Pludselig blev højre fordør og højre bagdør åbnet og to mænd satte sig ind i bilen.

Den ene mand råbte til hende, at hun skulle holde kæft og blive siddende, hvorefter han tog en pose med tøj og nogle kontanter.

Manden på bagsædet sagde ikke noget, men tog også en taske, hvorefter de begge steg ud af bilen igen og gik ind mellem nogle boligblokke.



Kvinden beskriver de to mænd som:



A – ham på forreste passagersæde:

Mellemøstlig af udseende

15-16 år gammel

Ca. 180 cm høj

Spinkel af kropsbygning

Mørk i huden og med sort, kort hår – strittende med krøller

Sort hageskæg

Talte dansk

Var iført en sort jakke og sorte joggingbukser

B – ham på højre bagsæde:

Mellemøstlig af udseende

Ca. 15-16 år gammel

Ca. 170-175 cm høj

Spinkel af kropsbygning

Mørk i huden og med sort hår

Var iført en sort Moncler-hue med mørkegrå firkanter

Medbragte en Gucci bæltetaske

Østjyllands Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set de to mænd i nærheden af bilen eller Bispehavevej 37 ved 22-tiden torsdag aften. Det skriver de i døgnrapporten.

Har man henvendelser i sagen, kan man kontakte Østjyllands Politi på 114.