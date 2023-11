16 års fængsel. Sådan lyder dommen hvor Sebastian Andersen tidligere fredag er blevet kendt skyldig i sagen, hvor en 24-årig medarbejder i en forretning blev dræbt på sit arbejde en septemberaften i fjor.

Andersen har været tiltalt i sagen, der har kørt ved Retten på Frederiksberg. Tidligere fredag blev han her fundet skyldig af et enigt nævningeting.

Offer og gerningsmand kendte ikke hinanden.

Offeret, 24-årige Mandeep Singh, havde ifølge politiet ingen forbindelse til kriminelle miljøer. I stedet vurderer politiet, at sandsynligvis var forretningen, han arbejdede i, der skulle rammes ved attentatet.

Hvem, der havde et horn i siden på forretningen, har anklageren ikke gjort rede for under sagen.

Heller ikke den nu dømte havde direkte forbindelse til organiseret kriminalitet. Men han havde dog solgt mindre mængde kokain i tiden på til drabet.

I august – nogle uger før drabet – blev han anholdt af politiet, der i den forbindelse tog en såkaldt narkotelefon fra ham.

Det er en telefon, som narkotrængende kunder ringer til, når de vil have bragt stoffer ud.

Det skete natten til 24. august, hvor han blev han anholdt i en p-kælder på Rabarbervej på ydre Nørrebro.

På sig havde han en mindre mængde kokain på sig til videresalg, og ved en efterfølgende ransagning fandt politiet yderligere en mindre mængde kokain i hans hjem – en lejlighed ved Genforeningspladsen på Ydre Nørrebro, hvor han bor sammen med sin mor.

»Sådan en narkotelefon kan være værdifuld, og fordi han har mistet telefonen, kommer han i klemme,« lød det fra anklageren.

Han gjorde rede for, at man i det kriminelle miljø udstikker dummebøder, og svage sjæle presses.

»Sådan kan det være gået for sig. Man skal betragte den tiltalte som en, der blev presset til det her,« lød det fra anklager, Andreas Christensen, under hans afsluttende procedure.

Efter drabet kørte han i høj fart hjemad på en elcykel. Under flugten blev han set af forskellige vidner.

Sidste vidne så en mørkklædt mand, der kom gående i alt for højt tempo ved Genforeningspladsen. Han holder hånden, som om han har en pistol gemt, tænkte vidnet.

»Manden er så suspekt, at vidnet bliver oprigtigt bange. Signalementet passer på gerningsmanden fra Amy Shop,« lød det fra anklageren.

11 dage efter drabet blev den nu tiltalte anholdt, og ved en ransagning i hans hjem fandt politiet et sæt arbejdshandsker med to krudtpartikler. Det var identiske krudtpartikler i forhold til dem, der blev fundet på den dræbtes trøje.

