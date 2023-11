Nok er der intet direkte motiv i drabssagen, hvor en 24-årig blev skudt i forretningen Amy Shop på Frederikssundsvej i september i fjor, men hos anklageren er der ingen tvivl. Den tiltalte 20-årige blev ifølge hans opfattelse presset til at begå den kyniske likvidering.

Drabet udspandt sig om aftenen 12. september 2022. På det tidspunkt var offeret ansat i Amy Shop, der sælger udstyr til vandpiber.

Omkring klokken 20.45 kom den maskerede gerningsmand ind i forretningen. Øjeblikket efter kom den 24-årige ud fra butikkens baglokale, hvorefter gerningsmanden affyrede en serie skud, hvoraf tre ramte offeret.

Ikke kriminel

Offeret var en 24-årig mand med indisk baggrund, der på ingen måde havde forbindelse til kriminelle miljøer.

»Der er intet, der tyder på, at tiltalte og offeret kendte hinanden. Jeg tror heller ikke, at attentatet var rettet imod den 24-årige. Jeg tror attentatet var rettet imod Amy Shop,« lød det fra anklager, Andreas Christensen, under hans afsluttende procedure.

Den tiltalte 20-årige havde kort forinden mistet en såkaldt narkotelefon. Det er en telefon, som narkotrængende kunder ringer til, når de vil have bragt stoffer ud.

Det skete natten til 24. august, hvor han blev han anholdt i en p-kælder på Rabarbervej på ydre Nørrebro.

Anholdt i p-kælder

På sig havde han en mindre mængde kokain på sig til videresalg, og ved en efterfølgende ransagning fandt politiet yderligere en mindre mængde kokain i hans hjem – en lejlighed ved Genforeningspladsen på Ydre Nørrebro, hvor han bor sammen med sin mor.

»Sådan en narkotelefon kan være værdifuld, og fordi han har mistet telefonen, kommer han i klemme,« lød det fra anklageren.

Han gjorde rede for, at man i det kriminelle miljø udstikker dummebøder, og svage sjæle presses.

»Sådan kan det være gået for sig. Man skal betragte den tiltalte som en, der blev presset til det her,« lød det endvidere fra anklageren.

Blomster lagt ved butikken, hvor den 24-årige blev dræbt. Ifølge politiet var han uskyldig og havde ingen forbindelse til kriminelle miljøer. Foto: Birger Andersen Vis mere Blomster lagt ved butikken, hvor den 24-årige blev dræbt. Ifølge politiet var han uskyldig og havde ingen forbindelse til kriminelle miljøer. Foto: Birger Andersen

BlosmterPå kanten af kriminalitet

Den tiltalte er etnisk dansk mand, der har flere diagnoser og som befinder sig på kanten af et kriminelt miljø. Han er ikke tidligere dømt for noget nævneværdigt, og har ingen direkte relation til bandemiljøet.

Dog har han solgt stoffer for nogen, som han ikke har villet navngive under retssagen.

På den 20-åriges private telefon har politiet efterfølgende fundet billeder af NNV-banden.

Desuden var der billeder, hvor han poserer maskeret og iført en særlig mørk hættetrøje af mærket EA7. Samme slags hættetrøje havde gerningsmanden på ved drabet.

»Sammenligner man disse billeder med billeder fra overvågning i Amy Shop, så er der et sammenfald. Gerningsmanden er ung, lys i huden, af samme bygning og spinkel af statur. Disse karakteristika passer på den tiltalte,« beskrev anklageren.

Flygtede på elcykel

Efter drabet kørte gerningsmanden væk på en elcykel i sydvestlig retning. Her blev han set af flere vidner.

Sidste vidne så en mørkklædt mand, der kom gående i alt for højt tempo ved Genforeningspladsen. Han holder hånden, som om han har en pistol gemt, tænkte vidnet.

»Manden er så suspekt, at vidnet bliver oprigtigt bange. Signalementet passer på gerningsmanden fra Amy Shop,« lød det fra anklageren.

11 dage efter drabet blev den nu tiltalte anholdt, og ved en ransagning i hans hjem fandt politiet et sæt arbejdshandsker med to krudtpartikler. Det var identiske krudtpartikler i forhold til dem, der blev fundet på den dræbtes trøje.

Desuden havde han lige efter anholdelsen spurgt en betjent, om hvis han tilstod, ville han så komme direkte i afsoning.

Ingen beviser

Den 20-åriges forsvarer, Gitte Juul Jensen, var omvendt klar i mælet, da det blev hendes tur til at procedere.

»Der er tale om en række af indicier. Der er ikke et eneste rigtigt bevis i sagen. Det har vi ingenting af, « lød det fra forsvareren.

Derefter gjorde hun rede for, at den tiltalte ikke længere havde hverken elcykel eller omtalte EA7 trøje på drabstidspunktet.

Om krudpartiklerne har den tiltalte forklaret, at han i månederne forud for drabet havde haft adgang til en signalpistol.

