Nok var likvideringen kynisk gennemført, men politiet har stadig ikke dokumenterbart klarlagt, hvorfor en 24-årig mand skulle dræbes en aften i det tidlige efterår i fjor.

Manden blev dræbt med tre skud 12. september omkring klokken 20.45 i butikken Amy Shop, der ligger på Frederikssundsvej. Gerningsmanden var høj og tynd. Han var maskeret og iført mørkt tøj – blandt andet en sort EA7 trøje.

Seks skud blev affyret i butikken, hvor offeret arbejdede. Heraf ramte de tre offeret i brystet, og han blev kort efter erklæret død på sygehuset.

Den 21-årige nægter sig skyldig. Med lav stemme svarede han på anklagerens spørgsmål.

To diagnoser

Den etnisk danske dreng har sort hår og var iført sorte bukser og en mørkgrå trøje. Han er høj og spinkelt bygget. Ved retssagen begyndelse gjorde anklageren, Andreas Christensen, rede for, at den tiltalte har diagnoser for Aspergers og ADHD. Han boede dengang på ydre Nørrebro sammen med sin mor.

Under sin forelæggelse gjorde anklageren rede for, at der ikke var nogen forbindelse imellem den tiltalte og offeret.

»Der er ikke noget, der tyder på, at offeret var noget som helst andet end en helt almindelig ung mand. Heller ikke den tiltalte er et hårdkogt bandmedlem«, forklarede anklageren.

»Jeg kan desværre ikke komme med noget endegyldigt svar på, hvorfor han blev skudt. Jeg kan komme med et bud, men vi kan ikke lægge noget til grund for, at det skete,« lød det endvidere fra anklageren.

Solgte kokain

En helt almindelig hverdag havde den 21-årige dog ikke. Han solgte kokain i mindre mængder i perioden op til, at drabet blev begået.

Kort efter midnat 24. august blev han anholdt i en p-kælder på Rabarbervej på ydre Nørrebro. Her havde han to poser med i alt 1,2 gram kokain på sig til videresalg. Forud for anholdelsen havde han ifølge anklageskriftet solgt yderligere 9,2 gram kokain.

Da politiet en time senere ransagede hjemme hos den dengang 20-årige, fandt politiet yderligere femten poser med i alt godt ti gram kokain.

På sig havde han to Samsung-telefoner. Den ene var privat – den anden var til kokainsalg, erkendte den tiltalte ved dagens retsmøde.

Bandebilleder

Og det var billeder på den private telefon, der førte politiet på sporet af ham i forbindelse med drabssagen, gjorde anklageren rede for.

Der var blandt andet billeder af ham selv iført sort EA7 trøje. Et andet billede, hvor han var maskeret med en grå halsedisse.

Ligeledes var der et billede, hvor han poserede med et skydevåben. Det var en signalpistol, forklarede den tiltalte.

Desuden havde han flere screenshots af NNV-relaterede billeder på sin private telefon. Her viste det ene billede patroner, der var stillet op så de dannede bogstaverne 'NNV' og var omkranset af to pistoler.

»Hvorfor havde du billedet,« spurgte anklageren.

»Jeg ved det ikke, men jeg syntes vel det så meget brutalt ud,« svarede han.

»Hvem solgte du kokain for,« spurgte anklageren.

»Det vil jeg helst ikke fortælle,« svarede den tiltalte.

Han forklarede, at vare begyndt at sælge stoffer, efter han var blevet fyret fra et aktivitetscenter i København.

»Hvordan fik du kontakt til dem,« spurgte anklageren.

»Jeg mødte nogen på gaden og kom spontant i snak med dem. De havde mange penge,« svarede tiltalte.

Handsker med krudtpartikler

Efter drabet flygtede gerningsmanden fra stedet på en elcykel. Flugten gik i sydvestlig retning, og i forbindelse med efterforskningen koncentrerede politiet derefter sig om området ved Grøndals Park Kvarter, der på cykel ligger fem-ti minutter væk fra gerningsstedet.

Efter yderligere efterforskning faldt mistanken på den nu tiltalte.

Elleve dage efter drabet havde politiet samlet nok materiale i sagen, og den 23-årige blev anholdt.

Efter at være blevet anholdt og på vej til politistationen stillede han spontant et spørgsmål til af betjentene:

'Hvis jeg tilstår, kommer jeg så direkte i afsoning?'

»Hvorfor spurgte du om det,« spurgte anklageren ved mandagens retsmøde.

»Det var et hypotetisk spørgsmål,« svarede tiltalte.

»Overvejede du at tilstå?«

»Nej,« svarede den tiltalte.

Blandt de effekter politiet ved en efterfølgende ransagning fandt hos den unge, var et par arbejdshandsker med enkelte krudtartikler på.

»De må stamme fra skud med signalpistolen,« svarede den 21-årige.

Sagen fortsætter i næste uge.

