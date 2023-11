»Et brutalt chok, man aldrig kommer sig over«.

Sådan beskriver en ven drabet på 24-årige Mandeep Singh, der blev skudt og dræbt på klos hold en dag i september i fjor.

En 20-årig mand er tiltalt for drabet, og sagen kører netop nu.

Mandeep Singh blev dræbt om aftenen 12. september sidste år i butikken Amy Shop, der ligger på Frederikssundsvej i København NV.

Han var ansat i butikken, og var på arbejde den fatale aften, hvor den bevæbnede gerningsmand troppede op i forretningen.

Tæt på familien

Vennen, Nicolai, var tæt på den dræbte, ligesom han også kender den dræbtes familie godt. Sammen med familien har han siddet på tilhørerpladserne ved retssagen.

Familien er fortsat i sorg og ønsker ikke kommentere sagen, men de har givet Nicolai grønt lys til at måtte tale med pressen.

»Det har været hårdt at følge sagen i retten. Meget voldsomt, og ekstremt voldsomt, da de i retten afspillede overvågningsvideoen, der viser mordet på Mandeep,« fortæller Nicolai.

Overvågningsvideoen viser, hvordan den høje, men spinkle gerningsmand, der var maskeret med halsedisse og hættetrøje, kommer ind i butikken. Kort efter træder det 24-årige offer ind butikken fra et baglokale.

Mandeep Singh blev 24 år. En 20-årig mand er tiltalt for drabet. Foto: Privatfoto Vis mere Mandeep Singh blev 24 år. En 20-årig mand er tiltalt for drabet. Foto: Privatfoto

Øjeblikkeligt hæver gerningsmanden en pistol og affyrer en serie skud, hvoraf tre rammer den 24-årige.

Offeret bevæger sig desperat rundt i lokalet med gerningsmanden efter sig. Kort efter falder han om gulvet, og gerningsmanden går hen for at skyde igen, men det mislykkedes, og derefter stikker han af.

Alt i alt et brutalt syn for både vennen Nicolai og Mandeeps familie.

»Alle var svært påvirkede, efter den video blev afspillet,« fortæller Nicolai.

Ikke kriminel

Den dræbte var på ingen måde del af et kriminelt miljø. Og under sin procedure gjorde anklageren, Andreas Christensen, rede for, at det højst sandsynligt ikke var den 24-årige, der skulle dræbes.

Med andre ord befandt han sig detforkerte sted på det forkerte tidspunkt, hvilket fik fatale følger.

Mandeep Singh havde indiske rødder og var født i Hvidovre. Han delte lejlighed med sin søster. I godt halvandet år havde han arbejdet i Amy Shop, fortæller Nicolai.

Nicolai var kort inden drabet på ferie i Indien med både den nu dræbte og hans familie. Her kom de hjem 8. august – godt en måned før Mandeep Singh blev dræbt.

»Det var en rigtig god ferie, hvor vi snakkede om alt imellem himmel og jord,« fortæller Nicolai.

Poliofolk ved gerningsstedet, hvor den 24-årige blev dræbt om aftenen 12. september i fjor. Foto: Birger Andersen Vis mere Poliofolk ved gerningsstedet, hvor den 24-årige blev dræbt om aftenen 12. september i fjor. Foto: Birger Andersen

Han fortæller, at familien efter drabet har været psykisk ekstremt pressede:

»Jeg har været meget sammen med dem. Vi skiftevis griner og græder, når vi taler om sjove minder. Han mor siger ofte, at hendes liv er ødelagt og at hun aldrig skal se hans søde smil mere,« fortæller Nicolai.

»'Gad vide om jeg nogensinde kommer til at sove igen', siger hun også.«

»Hans 19-årige lillesøster lever i en bevidsthed, hvor hun ikke helt har forstået, at han er død. Som om han bare er væk på ferie,« fortæller Nicolai.

»Det er en sorg, der aldrig kommer til at gå væk,« konkluderer vennen.

Det er planen, at der afsiges skyldkendelse i sagen fredag.

