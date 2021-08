Albert Dyrlund lagde aldrig skjul på sin drøm: Han ville underholde. Og Danmark var ikke stort nok.

Men drømmen kan nu ikke længere blive til virkelighed. Tidligere på ugen døde han i en dybt tragisk ulykke i Italien.

Tilbage i oktober 2012, da han var bare 13 år, startede han nemlig YouTube-kanalen Novopleco sammen med vennen Anton Cornelius Brink.

De to venner gik dengang i 6. klasse sammen på Helsingør Lille Skole, og langsomt, men sikkert voksede kendskabet til de to folkeskolekammeraters kanal.

Men det store gennembrud var, da Novopleco sammen stillede op i 'X Factor' i 2014.

»Justin Bieber lagde jo også videoer på YouTube, og så blev han opdaget. Vores drøm er også at blive opdaget, og så tænkte vi, at vi kunne blive opdaget her i ’X Factor’,« lød det målbevidst fra en 15-årig Albert Dyrlund til gruppens audition.

Albert Dyrlund og Anton Cornelius i 'X Factor' tilbage i 2014. Foto: DR Vis mere Albert Dyrlund og Anton Cornelius i 'X Factor' tilbage i 2014. Foto: DR

Med den selvtillid erobrede de både dommer- og seerhjerter og klarede sig hele vejen til Thomas Blachmans bootcamp, hvor de blev valgt fra lige før de berygtede liveshows.

Men det var heldigvis nok til at blive 'opdaget'. For her efter tog Albert Dyrlund og Anton Cornelius' YouTube-kanal for alvor fart.

»Et multitalent«

Den helt store succes fandt Albert Dyrlund dog som selvstændig youtuber – og efterfølgende musiker og skuespiller.

»Albert var en karriere-youtuber og et multitalent. Han var enormt professionel, passioneret og kreativ, og han rykkede grænserne for, hvad man kan lave på YouTube. Han lavede super interessant underholdning med et sprog og et udtryk, der havde udgangspunkt i ham selv,« forklarer Martin Wiinholt.

Han er direktør i marketingbureauet Gonzo Agency, der repræsenterer youtubere. Og han har kendt Albert Dyrlund siden, han for syv år siden selv gik ind i branchen.

Albert Dyrlund startede sin egen kanal tilbage i februar 2016. Her bød han sine hundredtusindvis af følgere på grænseoverskridende udfordringer, personlige fortællinger og populære musikvideoer.

Det var ligeledes i 2016, at han udgav den første blandt mange sange: Singlen 'Hellerup-dreng'.

I kølvandet herpå udsendte han de følgende år storspillede hits som 'Emoji', 'Ulla', 'Drik ud' og 'Vafler'.

Han droppede tilmed ud af gymnasiet i 1. g for at dedikere al sin tid til entertainer-drømmen.

Albert Dyrlund spillede hovedrollen i filmen 'Team Albert'. Vis mere Albert Dyrlund spillede hovedrollen i filmen 'Team Albert'.

Han fik sågar en film. Baseret på sit eget liv. Med sig selv i hovedrollen.

Regner Grasten-børnefilmen 'Team Albert' fra oktober 2018 portrætterede, hvordan karakteren Albert gik efter drømmen om at slå igennem på YouTube.

»Danmarks største mediestunt«

Men som Albert Dyrlund selv blev ældre, ønskede han også, at hans publikum blev det.

I juni 2019 orkestrerede han derfor det, han selv beskrev som »en genialitet« og »Danmarks største mediestunt« – men som af flere forældre til hans unge fans blev beskrevet som skandaløst og forkasteligt.

Over flere dage såede han tvivl om sit mentale helbred, da han først med et sort billede på Instagram fortalte, at han ville trække stikket.

De efterfølgende dage kom der glimt op på profilen af ham, der rørte ved hundelorte, snavede med skandaleinfluenceren Fie Laursen og barberede sit velkendte lange hår af til fordel for to blå fletninger.

Albert Dyrlunds klippede sit velkendte lange hår af og skiftede frisuren ud med denne for at chokere sig til et nyt publikum og skabe opmærksomhed omkring sin sang 'Vafler'. Foto: Instagram Vis mere Albert Dyrlunds klippede sit velkendte lange hår af og skiftede frisuren ud med denne for at chokere sig til et nyt publikum og skabe opmærksomhed omkring sin sang 'Vafler'. Foto: Instagram

Efterfølgende forklarede han i en YouTube-video, at formålet var at promovere sin sang 'Vafler' med realitystjernen Sidney Lee og producerduoen Jesu Brødre – og at ændre sit image, så han kunne nå en ældre målgruppe.

Kort forinden havde han deltaget i realityprogrammet 'Party Starters' på Viaplay, hvor han sammen med realitymodellen Mariyah Samira vandt titlen som dem, der bedst kunne fyre op for en fest.

Drømmen om det store udland

I november 2019 gjorde Albert Dyrlund så alvor af sin drøm om at slå igennem i udlandet.

Her lancerede han sin engelsksprogede YouTube-kanal 'Albert Soap', der opnåede hele 126.000 følgere.

Han rejste rundt i verden, blandt andet til England, Sverige og ikke mindst USA i forsøget på at slå igennem internationalt med sin kanal.

Det var en drøm, der også blev omdrejningspunktet for Viaplay-serien 'Albert: Sindssygt kendt', hvor man fulgte Albert Dyrlunds rejse med den nystartede internationale YouTube-kanal.

Albert Dyrlund i sin egen Viaplay-serie 'Albert: Sindssygt kendt' fra 2020. Vis mere Albert Dyrlund i sin egen Viaplay-serie 'Albert: Sindssygt kendt' fra 2020.

Tv-serien udkom i november 2020 og her fortalte Albert blandt andet ærligt om de økonomiske udfordringer, der også var forbundet med at være selvstændig youtuber, hvor hans rejse til England efter engelsksproget indhold ikke bar frugt.

Men han forfulgte fortsat drømmen om at blive en af de få, der klarede den.

»Jeg tror godt, Albert kunne have slået igennem i udlandet. Fordi han var virkelig unik. Han havde den arbejdsdisciplin, det kræver, og den flamboyante karakter, der skilte ham ud fra mængden,« fortæller youtuber-direktøren Martin Wiinholt.

»Han har åbnet nye døre for branchen«

Måneden efter Viaplay-serien, i december 2020, fik anden sæson af´TV 2 Østjylland YouTube-serien 'GG Horsens' premiere.

For en del af Albert Dyrlunds entertainerdrøm handlede også om skuespillet.

I serien, der kørte over to sæsoner fra 2019 til 2021, spillede han den gennemgående karakter Wallhack – overfor veletablerede navne som Julie Zangenberg og Sofie Stoudgaard.

Albert Dyrlund spillede karakteren Wallhack i TV2 Østjylland-serien 'GG Horsens' om et Counter Strike-hold med store drømme. Foto: TV2 Østjylland / YouTube Vis mere Albert Dyrlund spillede karakteren Wallhack i TV2 Østjylland-serien 'GG Horsens' om et Counter Strike-hold med store drømme. Foto: TV2 Østjylland / YouTube

Skuespillet var personlig drøm for Albert, men hans bedrifter på de skrå brædder med egen film og tv-serier var også et gennembrud for hans YouTube-kollegaer.

»Han har været enormt vigtigt for branchen. Først og fremmest fordi, han havde en af de allerstørste kanaler og var med fra starten. Men særligt fordi, han lavede springet til tv, og det var en stor ting for YouTube-land, fordi ingen andre havde gjort det. Så han har åbnet nye døre, og han har gået forrest i forhold til, hvad youtubere kan bruge deres talent til,« forklarer Martin Wiinholt.

Måneden forud for sin død udgav Albert Dyrlund sangen 'Sommer', ligesom han filmede til YouTube med sin amerikanske kollega Tucker Duss, da han på tragisk vis gled udover en klippeskrænt i Italien.

Foruden sine mange fans, kollegaer og venner, efterlader Albert Dyrlund sig kæresten Maria, sine forældre Vibe og Kenneth og sin lillebror Bertram.

Den 10. oktober ville han være fyldt 23 år.