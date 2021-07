Det kom som et chok for mange, da 22-årige Albert Dyrlund afgik ved døden onsdag aften, efter han faldt 200 meter ned fra en bjergskrænt i Italien.

Ikke mindst blandt youtuberens unge fans kan den tragiske ulykke være svær at begribe.

Derfor har B.T. bedt ekspert i børns digitale liv og seniorrådgiver hos Red Barnet, Jon Kristian Lange, give sine råd til, hvordan man som forælder kan tale med sine børn om Albert Dyrlunds død.

1. Forstå, at det kan være sorgfyldt

Først og fremmest understreger Jon Kristian Lange, at man som forælder må forstå, at det for nogle børn kan føles som om, at de har mistet en ven.

»Albert Dyrlund repræsenterede en af de første bølger af influenter, der havde en personlig stil, som sammen med gak og løjer også fortalte ekstremt personlige ting om sit liv. Det har mange børn og unge kunne spejle sig i og relatere til. Måske er de ligefrem vokset op med ham. Derfor føler de, at de kender Albert og har en form for personligt forhold til ham,« forklarer eksperten.

»Det er vigtigt at forstå som voksen, at det kan være en sorg på den måde, fordi han udtrykte noget, barnet havde brug for. Det er farligt bare at sige pyt, det må man ikke gøre. Man skal give børnene lov til at have den sorg,« understreger Jon Kristian Lange.

Jon Kristian Lange er seniorrådgiver hos børneorganisationen Red Barnet. Her han har været de seneste 15 år og har speciale i børns digitale liv. Vis mere Jon Kristian Lange er seniorrådgiver hos børneorganisationen Red Barnet. Her han har været de seneste 15 år og har speciale i børns digitale liv.

2. Anerkend barnets følelser

Ikke mindst kan det fremprovokere mange forskelligartede følelser hos børn og unge, når en tragisk hændelse som Albert Dyrlunds dødsfald finder sted. Og det er helt okay, siger Red Barnets seniorrådgiver.

»Det er vigtigt at anerkende de følelser, som barnet måtte have, og at kunne snakke om dem. Man kan fortælle dem, at det er forståeligt, at man kan blive bange eller ked af det, og at det er okay,« lyder det fra Jon Kristian Lange.

3. Tal kun følelser, hvis barnet giver anledning til det

Samtidig fortæller børneeksperten, at Albert Dyrlunds bortgang ikke nødvendigvis behøver at fremprovokere stærke følelser hos barnet. Dog kan man stadig åbne op for en samtale omkring det.

»Hvis barnet ændrer attitude – nogle børn siger for eksempel ikke, at de er kede af det, men at de har ondt i maven eller ikke kan sove – så kan man spørge ind til hvorfor. Det har jo stået mange steder, så man kan godt vælge at tage det op,« forklarer børneeksperten.

»Men følelserne behøver man ikke at forfølge. Man kan godt bare høre sine børn, om det er noget, de har hørt om. Men man skal ikke dykke ned i følelserne omkring det, medmindre børnene selv giver anledning til det.«

4. Sig ikke for meget

Hvis man vælger at tale med sine børn om den tragiske ulykke, så skal man dog være opmærksom på, hvor meget det er nødvendigt, at barnet ved.

»Man skal selvfølgelig omfavne det i forhold til den alder, barnet har. Men man skal ikke forklare det i detaljer, da barnet så kan begynde at få tankemylder og lignende. Man kan bare sige, at der skete en ulykke, og det er forfærdeligt. For mennesker dør en gang imellem, og det blev Albert desværre en del af,« fortæller Jon Kristian Lange.

5. Læs, hvad børnene har læst

Har barnet alligevel hørt mere, end godt er, så er det vigtigt at kunne mane til besindighed igen.

»I så fald bør man spørge barnet, om man ikke må se det, de har læst. Så kan man være konkret i forhold til det og spørge, hvad det får dem til at tænke. Måske er de blevet forskrækkede eller sure eller kede af det, og så kan man dykke ned i de følelser,« slutter børneeksperten sine råd.