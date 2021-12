»Væk med de kameraer, jeg vil ikke have det!«

Beskeden fra Morten Henriksen, der er sportschef i DHF, var soleklar. Ingen billeder, da Mia Rej skulle transporteres fra sportshallen og ud i den ventende ambulance.

For en ting er de tv-billeder, der bliver vist under kampene, hvor smerten stod tydeligt malet i ansigtet på den danske stjerne torsdag aften.

Her har den svenske håndboldtræner Per Johansson, der til daglig står i spidsen for Rostov Don tordnet over tv-produktionen, som det internationale håndboldforbund (IHF) står for via samarbejdspartneren SPORTFIVE.

Han mente, kameramanden gik alt for tæt på den grædende Mia Rej. Tv-billeder, Morten Henriksen dog ikke har set, fortæller han til B.T. fredag formiddag.

»Min holdning er meget firkantet. Til det inde på banen sidder der producere, der skal vurdere, hvornår man stopper og ikke stopper. Det har jeg respekt for er deres opgave.«

Noget andet er det, der sker bag kulissen, når kampen er slut. Og der går grænsen for ham, hvilket betød den kontante besked til fotograferne, fortæller han.

»Jeg er en af dem, der prøver at skærme lidt, når der står spillere, der tydeligvis er rørte og en spiller, der er vanvittigt rørt og skal transporteres ud i en ambulance. Så er min personlige grænse nået for det menneskelige og det, man skal stille op til som offentlig person. Der lukkede jeg ned, inden på banen må andre tage sig af, det kan vi ikke gøre noget ved,« forklarer Morten Henriksen.

Mia Rej blev skadet under kampen mod Tunesien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mia Rej blev skadet under kampen mod Tunesien. Foto: Liselotte Sabroe

Han ved udmærket godt, at sportsfolk er offentlige, og han slår fast, at de hos DHF rigtig gerne vil være åbne langt hen ad vejen. Være tilgængelige.

Men for ham handlede det i denne situation om det menneskelige aspekt og den person, der er inde bag håndboldspilleren.

»Vi har med mennesker at gøre. Deres erhverv er at være offentlige, og for mig er der en grænse på et tidspunkt. Der er noget på banen i de 40 gange 20, det har I fuldt ud adgang til, så synes vi, vi er åbne, og det vil vi gerne for både jer og for folk derhjemme,« siger han og fortsætter:

»Men det her er også billeder, der ligesom når man snakker andre mærkelige billeder, ligger på nettet i lang tid, nok for evigt. Der synes jeg, vi skal have en menneskelig respekt og sige, hvad er det, Hr. og Fru Danmark har behov for at se … Bliver vi bedre mennesker, og bliver Mia et bedre menneske af, at sådan nogle billeder ligger der?« spørger Morten Henriksen retorisk.

Ligesom alle andre blev han dybt berørt at se Mia Rejs uheld under kampen mod Tunesien, som Danmark vandt med 34-16. Et uheld, der overskyggede en ellers flot dansk præstation.

»Det er en rigtig god start. Man kan altid sige mod en billig modstander, men jeg var vildt glad for det, jeg så på banen. Masser af attitude og gejst, god håndbold med et hold, der dækker anderledes, og som vi har haft lidt problemer med før. Og så overskygger Mias situation, og den rammer os alle. Den rammer også mig, jeg måtte også lige knibe en tåre, men hun er sej og har taget det sejt. Nu skal vi bare prøve at hjælpe hende bedst muligt,« siger sportschefen.

Efter Mia Rej havde været på hospitalet, blev hun kørt tilbage til hotellet i Barcelona, hvor spillerne bor. Her overnattede hun på sit værelse med sin roommate Rikke Iversen, har sidstnævnte tidligere fredag fortalt.

Det stod fredag aften klart, at Odense-spilleren har fået en skade på ledbåndet i højre knæ, og derfor rejser hun hjem fra VM.