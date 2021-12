Der er nu nyt om håndboldstjernen Mia Rej, der torsdag kom til skade under åbningskampen ved VM.

Og det er desværre af den triste slags. For Odense-spilleren forlader VM i håndbold efter at være blevet undersøgt.

En scanning har vist, at hun har pådraget sig en ledbåndsskade, oplyser Dansk Håndbold-Forbund på Twitter.

En skade, der ikke er så slem som det først var frygtet, da der blandt andet blev spekuleret i en grim korsbåndsskade, men den betyder alligevel, at hun ikke kommer i yderligere aktion ved årets slutrunde i Spanien.

»Jeg har fået svar på scanningen, og den viser, at der er en skade på mit indvendige ledbånd på det højre knæ, men ingen skader på korsbånd eller menisk,« siger Mia Rej i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Den melding er jeg selvfølgelig lettet over, for det sad da i hovedet med det samme, at det kunne have være korsbåndet, når jeg nu har prøvet det før,« siger den 31-årige landsholdsstjerne.

Det var i starten af anden halvleg af åbningskampen mod Tunesien, det gik galt i et angreb, da en tunesisk spiller fik skubbet Mette Tranborg, så hun chanceløst nærmest fløj direkte ind i sin landsholdskollega, der efterfølgende lå på gulvet og skreg af smerte.

Mia Rej rejser hjem til Danmark fredag aften. En situation, hun selvsagt ærgrer sig helt vildt over.

»At det betyder et farvel til VM, er jeg bare pissetræt af lige nu, men jeg ønsker pigerne alt det bedste,« fortæller Mia Rej.

Landstræner Jesper Jensen fortalte på et pressemøde fredag formiddag, at der var indkaldt en ny spiller til truppen. Der er tale om Michala Møller fra Team Esbjerg, der allerede er på vej til det spanske.

På det tidspunkt kendte landstræneren ikke til omfanget af Mia Rejs skade, og hun var derfor på det tidspunkt ikke skiftet ud af truppen.

»Michala skal ikke ses som en erstatning for Rej, for man kan ikke erstatte en spiller som Mia. Men vi har peget på Michala, fordi vi mener at hun er den spiller, der bedst kan gå ind og supplere truppen på nuværende tidspunkt,« sagde landstræneren blandt andet om valget af den 21-årige Michala Møller, der altså kan få debut på A-landsholdet.

Den næste kamp for Danmark er lørdag aften, hvor det går løs mod Congo i gruppespillet.