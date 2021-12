De danske håndboldkvinder fik en resultatmæssig god start på VM-slutrunden mod Tunesien torsdag aften.

Men det er ikke alle forhold, der er i top i spanske Granollers, hvor landsholdet spiller sine VM-kampe.

For selvom temperaturen sniger sig op på 10-15 grader i byen tæt på Barcelona, er der ikke samme udslag på termometeret inde i hallen. Her er koldt. For koldt. Det konstaterede tv-eksperten Bent Nyegaard allerede i TV 2's studie forud for kampen og kaldte det en 'skandale'.

Det samme har landsholdsspillerne bidt mærke i. Især når de er ude på bænken og venter på at komme i aktion.

Anne Mette Hansen er en af de landsholdsspillere, der har frosset i hallen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anne Mette Hansen er en af de landsholdsspillere, der har frosset i hallen. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, der er pissekoldt. Når du sidder på bænken, er det eddermame vigtigt at få noget tøj på, for da jeg kom ind i anden halvleg… jeg føler, mine led var frosne. Der gik lige fem minutter, inden jeg rigtig kom i gang. Det skal vi være opmærksomme på, hvis det fortsætter,« siger Anne Mette Hansen.

Meldingen er dog, at der er blevet skruet op for varmen siden de første træningsdage i hallen, og nu har det internationale håndboldforbund IHF lovet den danske delegation at kigge på problemet.



»Hallen er for kold, og det var vi og IHF allerede på inden. Der har været stor hjælp, og jeg ved, IHF også var skuffede torsdag. Derfor er de i gang med termometre. Der er nogle spanske arrangører under lup lige nu i forhold til at få temperaturen tilpasset,« siger sportschef hos DHF, Morten Henriksen.

B.T.s sportskommentator Søren Paaske ryster på hovedet over udfordringen.

»Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan det kan være et problem,« siger han og fortsætter:

»Det er jo fuldstændig håbløst. Vi snakker ikke om et ungdomsstævne langt væk fra det civiliserede samfund - det her er altså et VM. Vi forventer det bedste af det bedste fra spillerne. Så kan vi også godt tillade os at forvente, at arrangørerne gør sig bare en lille smule umage og sørger for, at der er varme i hallen.«

»De har haft mere end tre år til at forberede sig til afviklingen af den her slutrunde - og så virker det altså ret latterligt, at man ikke har styr på noget så banalt.«

På trods af kulden vandt Danmark 34-16 over Tunesien i åbningskampen, der blev præget af en slem skade til danske Mia Rej, der måtte bæres fra banen og køres væk i ambulance, da hun kom galt af sted i et uheld med sit knæ.

Skaden påvirkede tydeligt de danske spillere, der dog alligevel sikkert kørte sejren i land.

Det er endnu uvist, hvad dommen er over Rejs skade. Michala Møller er blevet indkaldt til truppen.