Der skete det eneste, der ikke måtte ske for de danske håndboldkvinder.

De var på vej mod den perfekte VM-åbning. En nem sejr over et dårligt og uortodoks tunesisk mandskab, hvor alle spillere blev sendt på banen for at få en følelse af at være kommet ind i turneringen.

Det er en af den slags kampe, hvor det vigtigste er at nå ud i omklædningsrummet uden skader. Videre - og klar til næste kamp.

Men så slog uheldet ned. I en angrebsaktion blev Mette Tranborg skubbet over i Mia Rej, og playmakeren røg i halgulvet med det, der ligner en alvorlig knæskade.

Det var fuldstændig frygteligt at se på. Ganske enkelt hjerteskærende. Hun skreg og vred sig i smerte - de skrig vil vi stadig huske, når dette VM er slut.

Først og fremmest er det synd for Mia Rej, Den 31-årige Odense-spiller har tidligere haft to alvorlige korsbåndsskader, og man kan desværre frygte, at hun nu igen er ramt af den skade, som er alle håndboldspilleres mareridt.

Dernæst er det noget, som kommer til at give landstræner Jesper Jensen hovedpine. For hvis Rej er ude af VM - og det taler alt for i skrivende stund - så er det en svækkelse af landsholdet.

Mia Rej var udset til at være førstevalget på playmaker-positionen, og det er selvsagt et problem, at den foretrukne dirigent i angrebet nu formentlig er helt ude af slutunden.

Så nu skal Jesper Jensen finde ud af, hvor han i stedet skal placere det store ansvar. De åbenlyse muligheder er Kristina Jørgensen og Mie Højlund - og her vil Jørgensen nok være det bedste bud på en løsning til startopstillingen.

Udover de spillemæssige udfordringer, der nu skal løses, venter der også Jesper Jensen og lederstaben et stort arbejde med spillernes mentale tilstand. Flere spillere så ud til at være i chok, da Rej lå på halgulvet, ligesom en del havde tårer i øjnene. Derfor kommer det til at kræve noget at få genetableret fokus og banket humøret tilbage i truppen.

Den positive nyhed er, at Congo venter i næste kamp, og den kamp kan Danmark vinde på selv den største offday, man kan forestille sig.

Så der er tid til at slikke sårene og komme sig over chokket for de danske spillere.

Men det ændrer ikke på, at Mia Rejs skade er en alvorlig streg i regningen.