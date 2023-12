'Helst kontanter'.

Det står på et skilt, Leif Voigt bruger i sin butik, hvor han sælger ting til hus og have. Det samme skilt har han med, når han sælger på diverse markeder.

»Jeg vil meget gerne vise, at jeg helst vil have, at folk betaler med kontanter på grund af udgiften til gebyr, når der bruges MobilePay,« siger Leif Voigt, der bor i Brande, som ligger i Midtjylland.

Senest er det ellers kommet frem, at syv virksomheder er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden, fordi de ikke ville tage imod kontanter.

Her ses skiltet Leif Voigt bruger i sin butik og på markeder. Foto: Privat

Og brancheorganisationen HORESTA har meldt ud, at de ikke mener, at der længere skal være en lov om, at firmaer ikke må sige nej til kontanter.

»Det giver ingen mening, at vi i 2023 fortsat pålægger virksomheder at tage imod kontanter. Selvfølgelig skal gældende lovgivning overholdes, men loven er forældet i en tid, hvor selv det offentlige har gennemdigitaliseret kontakten med borgerne,« siger HORESTAs politiske chef, Maria Olafsson, i en pressemeddelelse.

Men Leif Voigt vil altså helst have, at kunderne hos ham betaler med kontanter.

»Jeg synes, det er vigtigt at gøre kunderne opmærksomme på, at jeg faktisk får trukket gebyr på en procent af prisen, når der betales med MobilePay,« siger han.

Det var tidligere i år, at MobilePay hævede prisen for overførsel af penge til 0,99 procent, altså meget tæt på en procent.

Leif Voigt, hvordan går det med at få folk til at betale med kontanter i stedet for MobilePay?

»De fleste foreslår, at de betaler med MobilePay,« siger han.

Betyder det så, du siger nej tak til betalingen, hvis de kun kan betale med MobilePay?

»Nej, men så får vi en snak om, at der er gebyr på MobilePay. Det er vigtigt at give den viden videre til folk,« siger Leif Voigt.

B.T. har tidligere talt med ægteparret Ninna og Kaj, der kun vil betale med kontanter.

