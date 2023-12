På baggrund af en række klager modtaget i perioden fra marts 2021 frem til sommeren 2023, politianmelder Forbrugerombudsmanden nu den store dagligvarekæde Coop og seks andre virksomheder.

Anklagen går på, at de ikke tager imod kontanter eller besværliggør kontantbetaling fra kunder.

»Der er tale om en enkeltstående butik hos os, der har misforstået reglerne, og troede, at de kunne afvise at at age imod kontanter i et bestemt tidsrum. Det har vi rettet til, og vi følger også reglerne i den butik,« siger Jens Juul Nielsen, der er kommunikationsdirektør i Coop Koncernen.

Coop har både Brugsen, Kvickly og 365 discount under sig.

»Jeg kan ikke sige præcis, hvilken butik det er, men den ligger i hovedstaden,« siger han.

Helt konkret kan overtrædelse af kontantreglen straffes med bøde.

Fungerende forbrugerombudsmand, Andreas Weidemann, siger det her i pressemeddelelse:

»Hvis en virksomhed tager imod betaling med kort eller mobil, så skal den også tage imod kontanter, medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet. Der er kunder, som ønsker eller kun kan betale med kontanter, og kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af disse kunder.«

Jens Juul Nielsen, har det haft nogen konsekvenser for lederen af supermarkedet?



»Nej, vi har fået dem til at rette til, så de følger lovgivningen,« siger Jens Juul Nielsen.

De andre politianmeldte virksomheder drejer sig om Casablanca Aarhus ApS, V21 A/S (Værftets Madmarked), Leos Legeland Danmark A/S, Mash Århus ApS, Streetfood Aalborg ApS og Scandic Hotel A/S