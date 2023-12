Det skal være muligt at sige nej til kontanter.

Det er meldingen fra brancheorganisationen HORESTA, efter forbrugerombudsmanden torsdag meldte ud, at syv virksomheder var blevet politianmeldt for at sige nej til kontant betaling.

»Det giver ingen mening, at vi i 2023 fortsat pålægger virksomheder at tage imod kontanter. Selvfølgelig skal gældende lovgivning overholdes, men loven er forældet i en tid, hvor selv det offentlige har gennemdigitaliseret kontakten med borgerne,« siger HORESTAs politiske chef, Maria Olafsson, i en pressemeddelelse.

Ifølge de nuværende regler er virksomheder, der modtager kort- og mobilbetalinger, pålagt at tage imod kontanter fra kl. 6.00 til 22.00.

Brud på den såkaldte kontantregel straffes typisk med bøde.

En af de syv virksomheder, der er blevet politianmeldt, er Coop, der står for driften af Brugsen, Kvickly og 365 discount.

»Der er tale om en enkeltstående butik hos os, der har misforstået reglerne, og troede, at de kunne afvise at tage imod kontanter i et bestemt tidsrum. Det har vi rettet til, og vi følger også reglerne i den butik,« sagde Jens Juul Nielsen, der er kommunikationsdirektør i Coop Koncernen, torsdag til B.T.



De andre virksomheder, der er blevet politianmeldt, drejer sig om Casablanca Aarhus ApS, V21 A/S (Værftets Madmarked), Leos Legeland Danmark A/S, Mash Aarhus ApS, Streetfood Aalborg ApS og Scandic Hotel A/S.

Koster penge at tage imod kontanter

HORESTA oplyser, at det faktisk koster nogen af deres medlemmer penge at tage imod kontanter.

»Vi har medlemmer, som taber penge på at tage imod kontanter. Hvis antallet af kontantbetalinger er forholdsmæssigt lavt, koster det alt for meget i administration, transport og diverse gebyrer at skulle håndtere sedler og mønter. Det vil være en stor lettelse for dem at slippe for,« siger Maria Olafsson i pressemeddelelsen.

Hun understreger, at en afskaffelse af kontantreglen ikke handler om at afskaffe kontanter som betalingsmiddel.

»Hovedparten af vores medlemmer vil fortsat tage imod kontanter, selvom kontantreglen blev ophævet. Men enkelte virksomheder har så få kontantbetalinger, at de ville have stor fordel ud af at kunne sige nej tak,« lyder det fra Maria Olafsson.

Brugen af kontanter har skabt stor debat, efter Nationalbanken har meldt ud, at det i maj 2025 skal være slut med at bruge 1000-kronesedler.

