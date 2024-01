Debatten om at skære i momsen for frugt og grønt ruller videre for fuld drøn.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) kommer nu på banen med meget rosende ord til de to discountkæder, der har besluttet at lave kampagner, hvor de i en periode fjerner momsen på de grønne varer.

Og han er også åben over for et forslag fra Moderaterne, der vil halvere momsen på frugt og grønt, og i stedet lave en ekstra afgift på de mest klimabelastende fødevarer, som eksempelvis oksekød.

»Det er spændende og meget positivt, at discountkæderne af egen drift har sat prisen ned på sunde fødevarer som frugt og grønt,« siger skatteministeren og tilføjer:

Sagen kort B.T. dykker i en serie ned i de tårnhøje afgifter og moms på dagligvarer. Her er faktum: Danmark er det eneste EU-land, hvor der ikke er differentieret moms mellem dagligvarerne.

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd har på baggrund af data fra de danske købmænd dannet sig et billede af en ”almindelig” indkøbskurv, og fundet ud af, at der i gennemsnit handles for 153 kroner.Konklusionen er, at der betales ca. 45 kroner i direkte afgifter og moms for kurven på 153 kroner.

Moderaterne foreslår halvering af moms på frugt og grønt, mens der i stedet skal være ekstra moms på de dagligvarer, som eksempelvis oksekød, der giver et højt antal drivhusgasser.

Også discount supermarkeder har startet kampagner om fjernelse af moms: I den her uge har 365 Discount fjernet momsen på de grønne varer i den her uge, og i februar gør Lidl det samme for deres Lidl Plus-kunder.

»Jeg er helt enig i, at der er behov for at gøre noget for danskernes sundhed. Differentieret moms kan være et forslag. Sundhed er et område, som jeg følger tæt, og jeg er altid åben overfor gode forslag og input.«

Moderaternes forslag er ellers kaldt 'ren gak-gak' og 'administrativt bøvl' af partier på Christiansborg.

Og det tredje regeringsparti, Venstre, har da også været negativt stemt over for forslaget.

Da B.T. tirsdag bad Erling Bonnesen, der er fødevareordfører hos Venstre, forholde sig til Moderaternes forslag, blev tommelfingeren vendt ned ad.

»Det er der ingen aktuelle planer om,« sagde Erling Bonnesen, og det svar bakkede Jan E. Jørgensen, der er Venstres skatteordfører, op om.

»Kort fortalt. Så er vi ikke tilhængere af differentieret moms på fødevarer,« lød det på mail fra Jan E. Jørgensen, der ikke havde mere at sige.

Erling Bonnesen, skatteministeren udtaler, at 'differentieret moms kan være et forslag'. Holder Venstre fast i, at der ikke er planer om differentieret moms på fødevarer?

»Ingen kommentar. Afventer forhandlinger,« lyder det korte svar på sms fra fødevareordføreren.