Skandalen om de nye ejendomsvurderinger har i den grad fået danskerne til at reagere.

B.T. har fået en helt ny opgørelse fra Vurderingsstyrelsen, der viser, hvor mange boligejere, der har klaget, siden det fra 12. september blev muligt at se de nye, foreløbige ejendomsvurderinger. Og det er et heftigt antal.

Helt konkret har 4.300 ejendomme klaget via en digital blanket hos Vurderingsportalen for at få ændret den foreløbige vurdering, og knap halvdelen af klagerne har fået en ny vurdering, oplyser Vurderingsstyrelsen til B.T.

Men der har været langt flere henvendelser fra boligejere end de digitale klager, der lige nu kun gives ved helt særlige situationer som salg af ens bolig.

»Der har været stor interesse for de nye ejendomsvurderinger. Siden september har Vurderingsstyrelsen således håndteret flere end 38.000 telefonhenvendelser og mere end 12.000 skriftlige henvendelser,« lyder det fra Vurderingsstyrelsen.

Ægteparret Eva og Niels Liljendal er nogen af de boligejere, der var dybt chokerede, da de fik den foreløbige ejendomsvurdering af deres bolig i Roskilde.

12. september lød det fra Vurderingsstyrelsen, at grundværdien for deres bolig var blevet ganget med 72 til svimlende 52.465.000 kroner.

To måneder senere har Vurderingsstyrelsen så erkendt, at der var lavet en fejlvurdering.

Helt konkret lyder det nu fra Vurderingsstyrelsen, at grundskylden for Niels og Eva Liljendals bolig i Roskilde i stedet er 6.416.000 kroner. Altså en forskel på over 46 millioner kroner.

»Det ville jo være mærkeligt, hvis vi var de eneste med sådan en stor fejlvurdering, så jeg kan godt forstå, at der er et så stort antal, der klager. Vi har i hvertfald mistet tilliden til systemet,« siger Niels Liljendal.

En anden meget utilfreds boligejer er Kit Abel Prehn fra Gentofte.

Vurderingsstyrelsen har vurderet hendes hus til at være 22,4 millioner kroner værd, og det har tre boligeksperter og to ejendomsmæglere, vurderet er alt for højt.

Her er boligejeren Kit Abel Prehn. Foto: Privat Vis mere Her er boligejeren Kit Abel Prehn. Foto: Privat

Kit Abel Prehn har både klaget på skrift og over telefon til Vurderingsstyrelsen.

I midten af november fik hun et kortfattet svar på sin skriftlige klage med teksten:

'Vi har nu kvalitetstjekket vurderingerne, og vi har ikke fundet grundlag for at ændre den foreløbige vurdering af dit hus'.

Brevet indeholdt ingen yderligere forklaring, men et telefonnummer som Kit Abel Prehn kunne ringe til, hvis hun havde spørgsmål, hvilket hun havde.

Men da hun efter halvanden time i telefonkø kom igennem til en medarbejder, kunne hun ikke få nogen forklaring på, hvorfor styrelsen fastholder hendes nye høje ejendomsvurdering.

»Det er grotesk og retsløst,« sagde Kit Abel Prehn efter sin samtale med Vurderingsstyrelsen, der kan høres her.

B.T. har oplyst skatteminister Jeppe Bruus (S) om det høje antal henvendelser fra utilfredse boligejere, efter de har set de foreløbige ejendomsvurderinger

»For mange var det den første vurdering i over 10 år med helt naturlige stigninger i ejendoms- og grundværdierne. Samtidig var der desværre også en række skæve vurderinger,« siger ministeren og tilføjer:

»Derfor forstår jeg godt, at en del boligejere har valgt at tage fat i Vurderingsstyrelsen.«

Få her et overblik over de skandaleombruste ejendomsvurderinger: