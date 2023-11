»Vi fik et granatchok, da vi så tallene.«

Kit Abel Prehn og hendes mand fra Gentofte er ligesom mange andre dybt utilfredse med den nye vurdering, hendes families bolig har fået af Vurderingsstyrelsen, og som afgør den kommende boligskat fra 1. januar 2024.

Men hvor tæt er Vurderingsstyrelsens bud på værdien af villaen i forhold til, hvad ejendomsmæglere mener, at den kan sælges for?

Det har B.T. sat sig for at tjekke op på.

Kit Abel Prehn er derfor gået med til at åbne hoveddøren i sin villa for to ejendomsmæglere fra henholdsvis Home og RealMæglerne.

De kommer med deres bud på, hvad villaen kan sælges for, og her efter får de at vide, hvad Vuderingsstyrelsen vurderer, villaen er værd.

Det er et beløb, der får dem begge til at spærre øjnene op.

Se det hele i videoen oppe over artiklen.