Skandalen om de fejlfyldte ejendomsvurderinger fortsætter for fuld drøn.

Nu har Vurderingsstyrelsen erkendt, at der var lavet en stor fejl, da grundværdien for ægteparret Niels og Eva Liljendals bolig i en foreløbig ejendomsvurdering var blevet ganget med 72 til svimlende 52.465.000 kroner.

'Vi har ændret den foreløbige vurdering af din ejendom,' skriver Vurderingsstyrelsen i et elektronisk brev til Eva Liljendal.

Helt konkret lyder det nu fra Vurderingsstyrelsen, at grundskylden for Niels og Eva Liljendals bolig i Roskilde er 6.416.000 kroner i stedet.

Se de vilde vurderinger Her er vurderingerne af Niels og Eva Liljendals bolig på Ledreborg Alle nær Roskilde . Hidtidig grundværdi: 727.900 kroner

Foreløbig grundværdi foretaget af Vurderingsstyrelsen 12. september: 52.465.000 kroner

Foreløbig grundværdi foretaget af Vurderingsstyrelsen 14. november: 6.416.000 kroner

Altså er der et hop mellem første og anden vurdering på 46.049.000 kroner.

»Det er helt ekstraordinært, at en boliggrund i første omgang kunne vurderes så højt, og nu viser det sig så også, at det har været en fejl,« siger Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet.

Selv om ægteparret trods alt er lettede over, at Vurderingsstyrelsen har erkendt, at den første ejendomsvurdering var alt for høj, så er de rystede over, hvordan der kan tages så meget fejl.

»Det er helt kafkask. Vi var chokerede, da vi så den første ejendomsvurdering på over 52 millioner kroner. Vi gik i panik og havde svært ved at sove natten. Vi ville jo aldrig kunne sælge boligen, når der pludselig skulle betales en boligskat på omkring 400.000 kroner om året,« siger Niels Liljendal.

Minister: Forstår godt utryghed

B.T. har forelagt Niels og Eva Liljendals sag for skatteminister Jeppe Bruus (S).

»Jeg kan godt forstå, at skæve vurderinger kan føre til utryghed for boligejerne - især hvis man står i en købs- eller salgssituation,« skriver ministeren i en mail og tilføjer:

»Langt de fleste af de 1,9 millioner foreløbige vurderinger har været inden for skiven, men der er også eksempler på endog meget skæve vurderinger. Derfor har Vurderingsstyrelsen gennemført en omfattende kvalitetskontrol. «

Niels Liljendal synes, det er godt, at der er lavet kvalitetskontrol, men han savner en forklaring på, hvordan fejlen kunne ske i første omgang.

»I det elektroniske brev vi har fået fra Vurderingsstyrelsen stod bare, at der er lavet en 'ændring i foreløbige ejendomsvurdering'. Men det er altså en fejl på hele 46 millioner kroner,« siger han og fortsætter:

»Det er jo helt vildt, at der kunne skydes så forkert, og så får vi noget, der meget ligner et standardbrev uden nogen nærmere forklaring, hvor vi kan se, hvad der er grund til den store fejl. Jeg har fuldstændig mistet tilliden til systemet.«

Den kritik har B.T. givet videre til Vurderingsstyrelsen.

Her er meldingen, at der vil komme 'fuld indsigt i', hvad der har været grundlag for vurderingerne.

»Når boligejere modtager deres endelige ejendomsvurdering for 2022, vil der være mulighed for fuld indsigt i, hvad der ligger til grund for vurderingen samt mulighed for at gøre indsigelse og klage over denne,« oplyser Vurderingsstyrelsen.

