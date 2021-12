Den tidligere fodboldmålmand Lars Høgh er død som 62-årig efter længere tids kræftsygdom.

Det oplyser hans familie. Han sov stille ind med sin hustru ved sin side onsdag aften.

Høgh har i flere år kæmpet med kræft i bugspytkirtlen. En sygdom, der ramte ham i 2018. Undervejs stod det klart - efter flere tilbagefald - at kroppen ikke kunne tåle mere kemoterapi.

»Det er med ubeskrivelig sorg, at vi må meddele, at vores højt elskede, livsglade og altid positive Lars er sovet stille ind her til aften,« skriver familien omkring den tidligere målmands død.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

62-årige Lars Høgh har været målmandstræner på landsholdet siden 2007. Han har også været tilknyttet Brøndby i samme rolle.

Størst af alt i sin fodboldkarriere repræsenterede han OB i en årrække med hele 817 kampe for klubben, hvilket gjorde ham til en klublegende. Han fik desuden otte landskampe for Danmark.

I november begyndte det at stå klart, at kræften ikke ville give slip. Her oplyste Høgh, at han fik livsforlængende behandling.

Det skete, da han i løbet af efteråret udgav sin selvbiografi 'Der er antal på alt', hvor han blandt andet fortalte om sin sygdom.

»Hvor jeg før bedre kunne tillade mig at smutte uden om den mørke dør, bliver jeg nu nødt til at kigge, hvad der er derinde og være bevidst om det. Der er nogle praktiske forhold i forhold til min familie og alt muligt, som vi skal have styr på.«

»Det første, jeg sagde til min familie, var, at hvis jeg skal herfra nu, skal I bare vide, jeg har haft et pisse godt liv. Det giver også dem noget ro. Det er ærligt, og jeg mener det. Jeg har oplevet så mange fede ting,« fortalte Lars Høgh i et interview.

På sociale medier vælter reaktioner ind på nyheden om Høghs død. Her bliver fodboldlegenden blandt andet hyldet af flere Superliga-klubber som et vidnesbyrd for Høghs store betydning i det danske fodboldland, der betød, at han fredag i sidste uge blev optaget i Fodboldens Hall of Fame for sit bidrag til fodbolden.

Onsdag aften gav han slip. Han blev 62 år gammel.