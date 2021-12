Den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh er død efter længere tids kræftsygdom.

Og Høgh har sat store aftryk i sit 62-årige liv, og han vil blive husket som noget ekstraordinært både på og udenfor fodboldbanen.

Det siger Preben Elkjær onsdag aften i Champions League-studiet på TV3+.

»Først og fremmest var han en fremragende målmand. Han var en fantastisk person. Udover fodbolden bekymrede han sig om, at folk havde det godt. Lars sad altid klar og snakkede med dem, der måske havde det svært på landsholdet. Der findes ikke et menneske, der ikke synes, han var fantastisk,« siger Preben Elkjær.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Han viste et kæmpe fighterhjerte i de år, han kæmpede med sygdommen,« fortsætter Elkjær, der nåede at spille sammen med Høgh på landsholdet i 1980erne.

Også Jesper Grønkjær hylder Lars Høgh i Champions League-studiet.

»Lars var et gavmildt væsen, og han gav meget af sig selv, og så var han enormt rar. Det er så trist, og det er virkelig svært, det her. Det er en lortesygdom,« siger Grønkjær.

Lars Høgh fik konstateret kræft i bugspytkirtlen i 2018. Undervejs har han været åben omkring udviklingen i sin sygdom, og i efteråret meddelte han så, at han ikke kunne tåle mere kemoterapi.

Målmanden nåede at spille hele 817 kampe for OB, som han også vandt DM med i 1977, 1982 og 1989. Høgh optrådte også otte gange for landsholdet.

Lars Høgh efterlader sig konen Tine, datteren Josefine, sønnen Jonas og tre børnebørn.