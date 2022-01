Julen er en sød tid for mange, men Manchester City-spilleren Kyle Walker har i år haft endnu mere at fejre i højtiden.

For han er blevet 'hemmeligt' gift med sin kæreste gennem mange år, Annie Kilner. Det skriver The Sun og Daily Mail.

Faktisk fandt vielsen sted allerede i slutningen af november, og det er ifølge medierne helt bevidst, det er blevet holdt skjult. Parret holdt en lille ceremoni dels for ikke at komme i offentlighedens søgelys, dels på grund af coronapandemien.

Afsløringen om det hemmelige bryllup kommer i kølvandet på en tid, der bestemt har været turbulent for det nygifte par.

I 2019 var Walker sin kæreste utro med realitystjernen Laura Brown, kendt som deltager i 'Ex on the Beach'. Det var Laura Brown selv, der valgte at fortælle Kyle Walkers kæreste gennem ni år, Annie Kilner, om affæren, og Kyle Walker blev smidt på porten efterfølgende.

Annie Kilner tilgav ham dog, men efterfølgende var den så gal igen mellem parret.

I februar 2020 fortalte modellen Lauryn Goodman, at Kyle Walker efter en kort affære var faren til hendes barn. Mens affæren stod på, var der knas i forholdet mellem fodboldstjernen og Annie Kilner, der dog blev helt knust, da hun opdagede, hvad der var foregået. En besked, hun fik over telefonen fra fodboldstjernen selv.

»Han er et fjols, når han risikerer sin familie for det her. Da han sagde det til mig, knuste det mit hjerte. Jeg havde det fysisk dårligt. Al luften blev slået ud af dig. Min verden brasede fuldstændig sammen i det øjeblik,« sagde hun dengang.

Parret gik fra hinanden, men fandt altså sammen igen på trods af Kyle Walkers korte forhold til Lauryn Goodman, der desuden var veninde med Annie Kilner.

I april 2020 kom Walkers privatliv endnu en gang i søgelyset, da det kom frem, at han sammen med en ven havde bestilt to prostituerede midt i Englands coronanedlukning.

Kyle Walker og Annie Kilner mødte hinanden, da han spillede i Sheffield United som 18-årig. Dengang var hun 16 år.

De har tre sønner sammen, og i juni 2020 skrev flere medier, at parret igen havde fundet melodien og nu var forlovede. Noget, ingen af dem dog bekræftede.

Dengang lød det, at et krav fra Annie Kilner var, at Kyle Walker droppede al kontakt med Lauryn Goodman og deres på det tidspunkt nyfødte barn. En aftale, Kyle Walker angivelig gik med til.