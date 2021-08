Én mand har stjålet alle overskrifter i engelsk fodbold det seneste døgn.

Harry Kane.

Tottenham-stjernen dukkede nemlig ikke op til hverken mandagens eller tirsdagens træning, og derfor har fodboldfans verden over da også spekuleret i ét bestemt scenarie for den engelske angriber: Er han på vej væk?

Men nu mener engelske Daily Mail at have fundet årsagen til det drama, der har udspillet sig i London-klubben de seneste 24 timer.

Foto: SHAUN BOTTERILL

For ifølge mediet er 28-årige Harry Kane nemlig røget en tur i corona-isolation efter en ferie med familien på Bahamas. Og her venter han angiveligt på at få et negativt svar på en corona-test.

Derfor har englænderens fravær på Tottenhams træningsanlæg da også udsigt til at blive forlænget de kommende dage, lyder det. Først i weekenden mener samme medie, at angriberen vil være tilbage.

Samtidig kan flere engelske medier dog fortælle, at det ikke kun er corona-isolationen, der er årsagen til Kanes fravær.

Der spekuleres nemlig i, om fraværet skyldes, at han prøver at tvinge et skifte igennem til Premier League-rivalerne fra Manchester City.

Tottenham-fans har gennem mange år set Harry Kane i en jublende rolle. Men nu kan det være slut. Foto: TOBY MELVILLE

Harry Kane fortalte i maj, at han ønskede at komme til en større klub, men Tottenham har siden været ude og afvise, at man ville lade ham gå – også selv om englænderen angiveligt har en gentlemanaftale om at blive solgt med klubbens formand, Daniel Levy.

Uanset hvad, så vil Tottenham ikke finde sig i, at Harry Kane er udeblevet fra træningerne, og derfor giver de nu verdensstjernen bøder på et ukendt beløb, lyder det i engelske medier.

Den normalt velinformerede italienske transferguru Fabrizio Romano fortalte mandag, at de kommende dage bliver definerende for Kanes fremtid.

»Jeg tror, at denne uge bliver afgørende. Tottenham er nødt til at tage en beslutning, og hvis de ændrer mening, står Manchester City klar,« lød det.

Tottenham har endnu ikke selv meldt noget officielt ud angående Harry Kanes fravær.