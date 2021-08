På grund af fysisk og mental træthed melder OL-guldvinderen i herresingle, Viktor Axelsen, afbud til DM i Esbjerg, der bliver spillet fra 10. til 13. august.

Det meddeler Badminton Danmark.

»Jeg er fysisk og specielt mentalt totalt udkørt efter den her OL-kampagne. OL har krævet mange ressourcer og været under et stort pres. Derfor føler jeg et behov for at trække stikket i noget tid sammen med min familie, og det kommer desværre til at ramme ind i DM, og det er derfor, jeg trækker mig,« siger han i pressemeddelelsen.

Den nykårede danske guldvinder vandt mandag i overbevisende OL-finalen mod den forsvarende mester, Chen Long, i to sæt og kunne efterfølgende bryde ud i vilde glædestårer.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Nu står den i første omgang på ferie, selvom han gerne ville have deltaget ved danmarksmesterskaberne - ikke mindst for at sige tak til sine fans.

»Jeg havde glædet mig og set frem til at vise min taknemmelighed for den støtte, jeg har fået i Tokyo, men jeg kan bare mærke, at jeg ikke vil være i stand til at præstere, som jeg ønsker,« fortsætter Axelsen.

Hos Badminton Danmark ærgrer man sig over, at der ikke bliver mulighed for at se og opleve den store badmintonstjerne, der blev den blot anden danske OL-guldvinder efter Poul-Erik Høyers triumf i 1996 i Atlanta.

»OL er det største, du kan deltage i som atlet, og det kræver noget ekstra at præstere på den største scene. Så vi anerkender, at Viktor (Axelsen, red.) kan føle sig udbrændt og kan have behov for ferie. Samtidig er vi rigtig ærgerlige på vegne af arrangørerne i Esbjerg, de frivillige og ikke mindst de danske fans, som havde set frem til at tage imod Viktor og fejre ham.«

Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Foto: LEONHARD FOEGER

27-årige Viktor Axelsen håber samtidig, at pausen kan gøre ham godt, så han kan være i topform, når herrernes VM for hold, Thomas Cup, i oktober skal spilles i Aarhus.

Mixeddoublen Mathias Christiansen/Alexandra Bøje, som også var med ved OL, stiller heller ikke til start ved DM.

Det skyldes, at Mathias Christiansen er blevet opereret i anklen, oplyser forbundet.

Der vil dog være andre danske OL-stjerner til stede, når DM spilles den fra 10. til 13. august.

Blandt dem er Anders Antonsen, Mia Blichfeldt og herredoublen Kim Astrup/Anders Skaarup.