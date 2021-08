Den altoverskyggende stjerne i Tottenham hedder Harry Kane. Og han dukkede ikke op til mandagens træning.

Flere medier spekulerer i, om fraværet skyldtes, at han prøver at tvinge et skifte igennem til Premier League-rivalerne fra Manchester City.

Om årsagen er den ene eller anden, så vil Tottenham ikke finde sig i, at Harry Kane udeblev fra mandagens træning. Derfor giver de nu verdensstjernen bøder på et ukendt beløb.

Det skriver det britiske medie Sky Sports.

Mediet tilføjer, at London-klubben er skuffet over Harry Kanes opførsel. Det var nemlig forventet, at han skulle vende tilbage mandag efter en mindre ferie.

I slutningen af juni bød Manchester City 870 millioner kroner for Tottenham-kaptajnen. Men det var ikke nok. Pierre-Emile Højbjergs klub vil nemlig have lidt over en milliard kroner, hvis de skal lade angriberen gå.

Den engelske angriber fortalte tilbage i maj, at han ønskede at komme til en større klub end Tottenham, men klubben har siden været ude og afvise, at man ville lade ham gå – også selvom Kane havde en gentlemanaftale om at blive solgt med klubbens formand, Daniel Levy.

Transferguruen Fabrizio Romano siger ifølge Sky Sports, at den kommende uge kan definere fremtiden for Harry Kane.

»Jeg tror, at denne uge bliver afgørende. Tottenham er nødt til at tage en beslutning, og hvis de ændrer mening, står Manchester City klar.«

Harry Kane lavede fire mål ved sommerens EM-slutrunde. Og det ene gør ondt på hele Danmark. Det var nemlig Tottenham-stjernen, der scorede til 2-1 på Wembley i semifinalen og sendte Danmark ud.