Fodboldspilleren Harry Kane har været på alles læber de seneste dage, fordi han ikke mødte op til Tottenhams træning efter sin ferie tidligere på ugen.

Det har fået flere til at spekulere i, om det var for at tvinge et skifte igennem til Manchester City. Men sådan hænger tingene ikke sammen.

Det skriver den engelske landsholdsstjerne på sin private Twitter-profil fredag aften.

'Mens jeg ikke ønsker at gå i detaljer i situationen, vil jeg gerne gøre det klart, at jeg aldrig ville og aldrig har nægtet at træne,' lyder det eksempelvis fra Harry Kane.

Og så er der også gode nyheder til Tottenhams fans. Deres altoverskyggende stjerne er nemlig snart tilbage på træningsbanen.

'Jeg vender tilbage til klubben lørdag, som planlagt,' skriver EM-målscoren afsluttende.

Hele mystikken omkring Harry Kane begyndte mandag, da han ikke mødte op til holdets træning. Herefter valgte Tottenham ifølge flere engelske medier at straffe angriberen ved at dele bøder ud.

Tirsdag trænede Harry Kane så heller ikke med. Men Daily Mail mente, at fraværet skyldtes, at han var røget en tur i covid-19-isolation.

Om det fraværet skyldtes det ene eller det andet, skal være usagt, men nu ligner det i hvert fald, at Harry Kane kommer tilbage til Tottenhams træningsanlæg.

Men angriberens tilbagevenden betyder ikke nødvendigvis, at han er Tottenham-spiller, når transfervinduet lukker i.

Manchester Citys træner, Pep Guardiola, sagde så sent som fredag eftermiddag, at storklubben er interesseret i at hente Harry Kane, hvis Tottenham tillader det.

Hovedpersonen selv har længe været rygtet væk fra London-klubben. Det handler primært om, at Harry Kane gerne vil vinde trofæer i sin karriere.