Den tidligere tyske fodboldstjerne Michael Ballack blev torsdag ramt af en enorm personlig tragedie.

Tyskerens 18-årige søn, Emilio, blev dræbt i en ATV-ulykke i Portugal. Og nu deler Daily Mail uhyggelige detaljer om den forfærdelige ulykke.

Den tidligere Chelsea-spillers søn døde for øjnene af sin veninde, som han havde tilbudt at køre hjem.

Derudover blev køretøjet slynget omkring en meter op i luften, inden det landede på Emilio Ballack. Skaderne på den 18-årige var så voldsomme, at han blev erklæret død på stedet.

Michael Ballack spillede i blandt andet Chelsea i sin karriere.

Daily Mail skriver videre, at de hjælpende brandmænd måtte have professionel hjælp, efter de havde udført deres arbejde. De kunne simpelthen ikke kapere, hvad de havde set.

Brandchefen Claudio Tome har beskrevet den tragiske episode på følgende måde:

»Jeg har fået at vide, at køretøjet faldt ned på manden fra omkring en meters højde, efter han havde prøvet at vende om på den.«

Liget af Emilio Ballack blev i første omgang transporteret til et lokalt hospital, men er nu blevet flyttet til Portugals hovedstad, Lissabon.

Flere store personligheder har sendt tanker til Michael Ballack på de sociale medier. Det gælder blandt andre John Terry og Gary Lineker.

Michael Ballack har endnu ikke givet lyd fra sig efter den tragiske ATV-ulykke.