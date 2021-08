Nicklas Bendtner er glad. Rigtig glad.

For den tidligere landsholdsstjerne ser nemlig ud til at være kommet sig helt efter forårets brud med modellen Philine Roepstorff.

I det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine' sætter han i hvert fald ord på tiden efter bruddet.

»Efter jeg er blevet single, så har jeg faktisk fået mere fritid. Jeg står ikke længere til ansvar over for nogen,« siger 33-årige Nicklas Bendtner i programmet.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff fra dengang, hvor parret stadig var sammen.

Livet som single har desuden betydet, at den tidligere Arsenal-stjerne nu kan gøre, hvad han vil, lyder det videre:

»Det har gjort meget at føle sig fri igen. Det, jeg gerne vil gøre, er muligt, og der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved det, og jeg får heller ikke beskeder om, hvornår jeg kommer hjem.«

Faktisk kan Nicklas Bendtner slet ikke få nok af singlelivet, som ifølge ham selv har betydet, at han er mere fokuseret på de mål, han gerne vil opnå den kommende tid.

»Det har givet mig en enorm ro og fokus i forhold til at gå efter det, jeg gerne vil her i livet, og det betyder alt for mig,« siger han videre.

Det var i marts, at Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff meddelte, at parret var gået hver til sit.

Cirka to måneder senere erkendte Bendtner desuden, at fodboldkarrieren var slut, og at han nu i stedet vil gå trænervejen.

