Det kører ikke ligefrem for Evander Kane i øjeblikket.

For den canadiske NHL-spiller har både problemer i privatlivet og på karrierefronten.

I starten af august kom det nemlig frem, at San Jose Sharks-spilleren var på vej ind i en skilsmisse med sin hustru, Anna Kane, der beskylder den 30-årige ishockeyspiller for at have tabt flere af sine egne kampe med vilje – udelukkende for at tjene penge til sig selv.

Og nu er der så mere dårligt nyt for NHL-stjernen, der angiveligt er på vej til at blive frosset ud af sin kontrakt.

For ifølge The Athletic vil flere af holdkammeraterne i San Jose Sharks ikke have, at Evander Kane vender tilbage til holdet den kommende sæson.

Og hvis han gør det alligevel, har de samme spillere efter sigende udtrykt, at de ikke er at finde på holdet, når den nye sæson går i gang.

Holdkammeraterne skulle blandt andet være utilfredse med, at Evander Kane gør, hvad der passer ham, uden at det får konsekvenser.

Evander Kane har tidligere været ude og forsvare sig imod sin kommende ekskones beskyldninger, som han kalder for fejlagtige.

Ifølge ishockey-stjernen er hun nemlig blot ude på at ødelægge hans karriere, efter han skulle have forladt hende og hævet alle deres penge, mens hun er gravid med parrets andet barn.

'Jeg vil opfordre folk til at indse, at en person, der går så langt for at forsøge at bringe en persons karriere i fare med løgne, er mentalt forstyrret,' skrev Evander Kane i et opslag på Twitter i sidste uge.

Her understregede han desuden, at han aldrig har spillet på nogle ischockey-kampe – især ikke sine egne – og, at han aldrig har tabt kampe med vilje.

Anna Kane kom efterfølgende med et modsvar, hvori hun påstod, at hendes ægtefælle skulle have rejst verden rundt med San Jose Sharks og hængt ud på diverse kasinoer med skumle typer, der fik ham til at spille på sine egne kampe.

Og hvis hun på nogen måde sagde det til nogen, så ville de pågældende personer slå hende ihjel, lød det videre i modsvaret.

Foruden det kommende barn, har Evander og Anna Kane en 1-årig datter.