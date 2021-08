Fredag bliver der skrevet dansk fodboldhistorie.

For som kun den anden dansker nogensinde træder Thomas Frank nemlig ind til sin første sæson som Premier League-træner, når Brentford åbner sæsonen mod Arsenal.

Og derfor hersker der da også allerede nu nærmest kaotiske tilstande i den lille London-klub, som har fået mere end travlt inden sæsonåbneren.

»Der er kun et døgn til, og nu kan vi godt mærke, at det her altså er rigtig, rigtig stort. Kampen bliver vist i 190 lande, og vores lille stadion og klub er under et voldsomt pres lige nu. Det er et vanvittigt cirkus at være i,« siger Thomas Frank på et pressemøde forud for fredagens storkamp.

47-årige Thomas Frank kan fredag kalde sig Premier League-træner. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere 47-årige Thomas Frank kan fredag kalde sig Premier League-træner. Foto: JOHN SIBLEY

Det hele sitrer i klubben i øjeblikket, og cheftræneren kan da heller ikke undgå at blive påvirket af hele situationen, fortæller han:

»I morgen kommer der nervøsitet. Det kan man ikke undgå, for det er ikke hver dag, man lige får lov til at debutere i Premier League.«

Den 47-årige dansker afslører i den forbindelse, at den danske EM-stjerne Mathias Jensen ikke kommer i spil fredag aften.

Midtbanespilleren døjer nemlig stadig med en skade, som han pådrog sig under EM-semifinalen.

Mathias Jensen (i rød) blev skadet i EM-semifinalen mod England. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Mathias Jensen (i rød) blev skadet i EM-semifinalen mod England. Foto: JUSTIN TALLIS

»Han er stadig ude. Det sår, som han fik i semifinalen mod England, har drillet lidt, så han er ude af kampen mod Arsenal, men vi håber på, at han hurtigst muligt er klar,« siger Brentford-træneren.

Men hvis alt går, som det skal, så er den danske landsholdsspiller snart til rådighed for Thomas Frank, der skal forsøge at få Brentford til at overleve sin første sæson i den bedste engelske række i 74 år.

»Det er ikke på ubestemt tid, men forhåbentlig er det et spørgsmål om en uge eller to. Det kommer lidt an på, hvor hurtigt han kan komme til at løbe med det sår.«

25-årige Mathias Jensen spillede hele 48 kampe for Brentford i sidste sæson, da klubben sikrede oprykning til Premier League.

Thomas Franks mandskab åbner hele Premier League-ballet fredag aften klokken 21, når Arsenal kommer på besøg.

London-klubben har desuden fået nyt stadion forud for denne sæson, der nu skal tages i brug.