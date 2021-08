Det var en uventet person, der stjal opmærksomheden, da Los Angeles Angels bragede sammen med Los Angeles Dodgers i den vestlige del af USA.

Marissa Rohan fik nemlig hele stadion til at bryde ud i jubel, da hun nedlagde en baneløber, som var sluppet forbi sikkerhedsvagterne.

Det skriver Dagbladet.

Og hvem er Marissa Rohan så? Jo, hun var egentlig bare boldpige ved baseball-kampen. Men alligevel formåede hun at trække den unavngivne tilskuer til jorden, så vagterne kunne kaste sig over ham.

Foto: Kirby Lee Vis mere Foto: Kirby Lee

Den 24-årige amerikaner har arbejdet som boldpige for Los Angeles Dodgers siden 2019. Hun blev – meget fortjent – hyldet på de sociale medier efter kampen.

'Boldpigen fra Dodgers er helten, som vi aldrig troede, vi havde fortjent,' skriver den canadiske sportskanal TSN eksempelvis på Twitter.

'Denne fyr kom forbi sikkerhedsvagterne, men han havde ikke taget højde for boldpigen,' skriver en anden bruger til et opslag, hvor en video af hændelsen er vedhæftet.

Marissa Rohan har også selv pralet lidt med episoden på sin private Instagram-profil.

Her han hun eksempelvis skrevet, at det var en hård dag på arbejdet, og at hun aldrig vil stoppe med at tale om det.

Derudover har amerikaneren delt alle de støttende og positive beskeder, som hun har modtaget efter tacklingen på baneløberen.