Cykelmiljøet i New Zealand er blevet ramt af en enorm tragedie.

Man er nemlig i stor sorg efter at have fået meddelt, at den unge cykelrytter Olivia Podmore er død. Det skete kort efter, at hun lavede et bekymrende opslag på Instagram.

Det melder flere medier.

Hun blev kun 24 år.

Olivia Podmore deltog i OL i 2016. Foto: Eric FEFERBERG Vis mere Olivia Podmore deltog i OL i 2016. Foto: Eric FEFERBERG

Opslaget på Instagram-profilen er sidenhen blevet slettet.

Her fortalte hun om de store opture, men også nedture, man oplever som professionel atlet.

'Følelsen, når man vinder, er som ingen andre, men følelsen, når man taber, når man ikke bliver udtaget, selvom man kvalificerer sig, eller når man er skadet, når man ikke lever op til samfundets forventninger i forhold til at eje et hus, være gift eller have børn, fordi du giver alt til den sport, er også som ingen andre.'

Olivia Podmore og resten af det newzealandske landshold var ikke kvalificeret til årets OL.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp.

Til gengæld deltog hun i legene i 2016 i Rio.

Hun har tidligere vundet VM-sølv og -bronze som junior i henholdsvis holdsprint og individuel 500 meter på tid.

Nyheden, som har efterladt mange i chok, har også affødt en del reaktioner fra forskellige atleter og folk omkring Podmore.

Du kan se et udpluk her, hvor blandt andet den australske cykellegende Anna Meares hylder hende.

My heart breaks for the lose of a young life. Sorry you were in pain. #RIP @livpodmore #NZcycling #Olympian Please reach out if you feel alone, are hurting, feel lost or helpless. — Anna Meares (@AnnaMeares) August 9, 2021