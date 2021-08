To af verdens bedste motorcykelkørere fik sig søndag en voldsom oplevelse, da de styrtede i det styriske grandprix i Østrig.

Et hav af flammer opslugte de styrtede motorcykler, men heldigvis slap begge kørere med livet i behold.

Den tidligere viceverdensmester Dani Pedrosa gjorde comeback på den østrigske bane, hvor der også køres Formel 1, men allerede på tredje omgang styrtede han.

Italieneren Lorenzo Savadori kørte ind i Pedrosas væltede motorcykel, så der flød benzin ud på banen, og kort efter var begge motorcykler omgivet af flammer.

»Jeg var meget heldig. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har oplevet noget lignende i min karriere,« sagde spanske Pedrosa efter løbet til motorsportsmediet The-Race.

Pedrosa kunne selv gå fra ulykkesstedet, mens Savadori måtte bæres væk af løbets officials. Han slap med en brækket ankel.

Italieneren var derfor ikke med, da løbet blev genstartet, men det var 35-årige Pedrosa, der sluttede som nummer ti.

Løbet blev vundet af 23-årige Jorge Martín, der debuterede i MotoGP – motorcykelsportens svar på Formel 1 – tidligere i år, og som har misset flere løb på grund af skader i anklen og knæet.

Den 22-årige franskmand Fabio Quartararo fører mesterskabet.

Under sidste års løb skete en voldsom ulykke i det samme sving, da legenden Valentino Rossi med nød og næppe undgik at blive ramt af en flyvende motorcykel efter en konkurrents styrt.