Selvom det meste af aftenen blev brugt på at juble, skråle og fejre Danmarks imponerende præstation mod Israel i Parken tirsdag aften, var der også plads til at sende en særlig tanke til legenden Lars Høgh.

På tilskuerrækkerne var der således flere bannere, der hyldede målmandstræneren, som ikke har været en del af landsholdssamlingen på grund af et tilbagefald i den kræftsygdom, han blev ramt af tilbage i 2018.

Det får den tidligere målmand til at sige tak gennem DBUs Twitter-profil:

»Kære fans i Parken. Tusind tak for den stærke opbakning til hele holdet til den flotte landskamp i går (tirsdag, red.). Også tak for den smukke hilsen til mig under kampen. Det betyder meget for mig og familien. Vi ses igen. Kh Lars.«

Tusind tak for jeres flotte gestus til Lars Høgh i går

For få dage siden satte Lars Høgh for første gang selv ord på sin situation, efter landsholdet havde oplyst, at målmandstræneren, der blev ramt af kræft i bugspytkirtlen i 2018, ikke ville være med til den igangværende samling på grund af et tilbagefald.

Det skete lørdag ved et bryllup i Klampenborg, hvor Nicolai Laudrup – Brian Laudrups søn – blev gift med Sofie Sandberg.

»Det er glædens dag. Men I kan jo se, at jeg har det meget godt,« sagde han.

Den 62-årige OB-legende var også i Kasper Hjulmands tanker under tirsdagens 5-0-sejr over Israel, som han efterfølgende dedikerede til Lars Høgh.

God bedring Lars, Vi kan ikke vente med at se dig tilbage

»Jeg kunne heller ikke lade være med at se det banner, der var på tribunen med en hilsen til Lars Høgh. Jeg dedikerer endnu en gang denne sejr til ham. Den er til dig, Lars,« sagde landstræneren på pressemødet efter kampen.

Også umiddelbart efter den knusende sejr foran et udsolgt Parken var Lars Høgh 'med på banen', da Kasper Hjulmand samlede sit mandskab i en cirkel.

»Der var en samhørighed i momentet, så jeg sagde til drengene: 'Bliv ude og hyg jer et stykke tid, og så sender vi al den positive energi, der er på det her stadion, til Lars, og så giver vi den gas,« sagde landstræneren.

Lars Høgh har efter sin aktive karriere været målmandstræner i en række danske klubber. Han har været tilknyttet det danske landshold siden 2007.