Midt i euforien i Parken gjorde han det: samlede sine spillere og hele staben, for han havde nogle vigtige og følelsesladede budskaber, han ville af med.

Men hvad sagde Kasper Hjulmand til sine spillere efter Danmarks 5-0-drømmesejr over Israel, som sender landsholdet på kurs med raketfart mod VM i Qatar - og hvorfor gjorde han det?

»Det var egentlig meget spontant. Jeg syntes, at det passede til, at vi lige skulle se rundt på stadion sammen. Fansene ville jo ikke hjem. Og vi skulle jo heller ikke gå nogen steder, når vi har sådan et stadion,« fortæller landstræneren på pressemødet efter sejren, som blev fejret på behørig vis med fansene.

»Jeg roste drenge og staben, hele banden, og ville gerne vise det sammenhold, vi har. Vi stod der samlet, men er også en del af hele Parken. Jeg ser det for mig som to cirkler, en med os og en med fansene. Det er en samhørighed, som er unik, som vi skal tage ind og nyde,« siger Hjulmand, som også bemærkede en særlig hilsen på tribunerne til en af landsholdets vigtigste figurer i kulissen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kunne heller ikke lade være med at se det banner, der var på tribunen med en hilsen til Lars Høgh. Jeg dedikerer endnu engang denne sejr til ham. Den er til dig, Lars,« siger Kasper Hjulmand om det banner, som i første halvleg blev luftet på stemningstribunen i Parken.

Her stod en hilsen – to røde hjerter – til landsholdets målmandstræner, Lars Høgh.

Den danske fodboldlegende har været tvunget til at melde afbud til landsholdssamlingen, da han har fået et tilbagefald i sin kræftsygdom.

»Der var en samhørighed i momentet, så jeg sagde til drengene ‘bliv ude og hyg jer et stykke tid, og så sender vi al den positive energi, der er på det her stadion til Lars, og så giver vi den gas,’« tilføjer Hjulmand om monentet i sejrs-cirklen, han fik dannet, da kampen var blæst af.

Kort efter løb spillerne i samlet flok ud og lod sig hylde af de fire fyldte tribuner i Parken.