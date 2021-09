Knib dig selv i armen. Gerne hårdt, hvis du ikke helt forstår, hvad dine øjne ser fra det danske landshold.

Det er drømmefodbold.

Fem sejre i træk i VM-kvalifikationen blev meget sikkert til seks, da en næsten pletfri første halvleg med tre danske scoringer dannede grundlag for en dansk sejr på 5-0 i kampen mod Israel.

Målene fra Yussuf Poulsen, Simon Kjær og Andreas Skov Olsen havde alle kvalitet nok til at indgå i en reklame for FIFA frem mod det kommende verdensmesterskab i Qatar næste år, og pakken med højdepunkter fortsatte i anden halvleg.

Her var det igen på et frispark fra Daniel Wass, at Danmark bragte sig yderligere foran, da Thomas Delaney headede sit hold på 4-0 på bageste stang. Men Danmark var ikke færdig.

Publikum fik nemlig også et Andreas Cornelius' mål at gå hjem på. Det lugter rigtig meget af VM.

B.T. giver dig her tre ting, som vi lærte fra sejren over Israel.

Mikkel Damsgaard gjorde et hæderligt forsøg, det skal han have. Med driblinger, afslutninger i luften og spil i en klasse for sig. Samtidig fik den unge kreatør israelerne til at falde omkring sig med sine fine tekniske færdigheder, men intet slår lige præcis vennen Andreas Skov Olsens helt sublime skud ved målet til 3-0.



Når man flugter en bold opad mod hjørnet af kassen på en firsttimer, fortjener det at løbe med denne hæder. Også Kasper Hjulmand måbede efter sin første jubel over scoringen. Landstræneren måtte ligesom resten af Parken overgive sig og slog ud med armene mod publikum – jo, vi var underholdt.

I de her glade landsholdsdage er det fantastisk at se opbakningen til de rød-hvides faste målmandstræner Lars Høgh, der har oplevet et tilbagefald i sin kamp mod kræft.



Kasper Hjulmand mindede os om det i evalueringen af sejren over Skotland, og tirsdag sendte den røde mur i Parken en besked til den folkekære Lars Høgh på et banner med to hjerter ved siden af hans navn.



Alles tanker er med dig, Lars Høgh!

Du kan godt begynde at pakke tasken og kigge på en solcreme til vinteren 2022. Danmark har sat kursen mod Qatar med ekspresfart, hvor alt bliver ryddet af vejen i en meget overbevisende stil. Ja, ja, vi husker godt kampen mod Færøerne, der nu også blev slået af reserverne.



Syv point ned til nummer to med fire kampe tilbage, inklusiv Færøerne hjemme. Plus en målscore på svimlende 22-0 – det her går ikke galt.