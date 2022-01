Christian Eriksen er ikke bange for, at chokket fra EM gentager sig.

Den danske stjerne fortæller i en interviewbid til DR, at han ikke er bange for, at hjertet svigter – igen.

»Jeg er overhovedet ikke bange for, at det sker igen,« siger den 29-årige stjerne.

Han fortæller, at han i starten lige skulle fornemme, hvor meget belastning hans hjerte egentlig kunne holde til efter EM-kollapset.

De danske spillere var i chok, da Christian Eriksen faldt om på Parkens græstæppe mod Finland. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Men den bekymring fylder på ingen måde i dag.

Efter hobevis af hjertetests og en del selvtræning er han klar til at se fremad.

Og det ser ud til, at den mentale barriere ved at skulle løbe ind på fodboldbanen iført en kamptrøje igen ikke bliver det store problem for midtbanespilleren.

»Jeg har ikke tænkt tanken om, at der skulle ske noget igen. Heller ikke på fodboldbanen, og det var måske dér, jeg var mest bekymret inden da. Men det har jeg slet ikke tænkt. Den idé skal jeg have væk fra folk. At jeg skal falde om igen. Det er ikke planen. Det skal ikke være det, folk tænker på.«

Eriksen sætter desuden ord på, at sandsynligheden for, at han falder om igen, er meget lille.

Tirsdag aften var første gang, at Christian Eriksen udtalte sig offentligt siden kollaps i Danmarks EM-åbningskamp mod Finland i Parken 12. juni.

Her fortalte han i to interviewbidder med DR, at han gerne ville takke alle de, der tænkte på ham i forbindelse med, at han faldt om. Den bid kan du se øverst i artiklen og læse mere om her.

Christian Eriksen fortalte desuden, at hans store mål for 2022 er at deltage ved VM i Qatar med Danmark. Den historie kan du læse her.

Slutrunden spilles i november og december.