Nu tager han endeligt bladet fra munden.

Christian Eriksen taler for første gang offentligt siden sit frygtelige hjertestop i juni.

Det gør han over for DR, hvor han takker alle dem, der tænkte på ham og familien.

»Folk har set det og har grædt i stuerne, eller de har grædt, hvor end de har set det, og levet sig fuldstændig ind i det, og så er jeg trods alt heldig, at jeg er her i dag og kan bevise for dem, at 'tak for tårerne', men jeg er her,« siger Christian Eriksen blandt andet.

Christian Eriksen taler for første gang efter chokket, hvor han var livløs i flere minutter. Foto: WOLFGANG RATTAY

Den danske stjerne nåede kun at spille 43 minutter under EM-slutrunden, inden han kollapsede i Parken mod Finland ved Danmarks allerførste kamp.

»Det var ikke, fordi jeg ønskede, at folk skulle sende blomster, fordi jeg var død i fem minutter,« siger Eriksen, der havde håbet på en anden slags opmærksomhed ved EM.

Resten af interviewet med Christian Eriksen kan ses i dokumentaren 'Christian Eriksen – Min historie' fra på torsdag på DRTV. Men i den første snas, der er lagt ud, er den 29-årige danskers 'tak' et gennemgående tema.

Tak til læger, til landsholdet, familie, for blomster, bemærkninger, breve, mail og hilsner fra nær og fjern, lyder det eksempelvis.

Christian Eriksen har endnu ikke selv meldt ud, at han fortsætter sin karriere efter bruddet med Inter i december. Her kunne han ikke fortsætte grundet regelsættet i Italien, hvor det ikke er tilladt at spille med den ICD-enhed, Eriksen fik indopereret efter sit kollaps.

Men danskerens agent, Martin Schoots, er meget positiv for danskerens fremtid på en fodboldbane.

»Det går rigtig godt med Christian. Han har været igennem alle undersøgelser lige før jul, og resultaterne var så gode, at vi regner med, han er klar til at træne med et hold senere i januar,« sagde Schoots for nylig til Daily Mail.

I samme ombæring fortalte agenten, at Eriksen »meget snart« ville udtale sig om sin fremtid.

Nu ser det altså ud til, at det allerede sker i denne uge.