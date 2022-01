Sagaen om Novak Djokovics deltagen i Australian Open ser langtfra ud til at være ovre.

Flere medier skriver nu, at tennisstjernen – som ellers havde fået dispensation til at deltage i grand slam-turneringen, på trods af, at han ikke vil oplyse sin covid 19-vaccinestatus – er blevet nægtet adgang til Australien.

Det skriver blandt andet The Times.

Novak Djokovics dispensation har vakt harme, da retningslinjerne i Australien ellers lyder, at man skal være vaccineret for at få adgang til landet.

Meldingen lød først, at han havde fået en såkaldt 'medicinsk undtagelse' fra kravet om vaccine, men efterfølgende lød det fra Australien, at superstjernen på ingen måde får særbehandling – og det ser altså ud til at udmønte sig i det meget konkrete lige nu, at han ikke får adgang til det australske territorie.

Ifølge The Times er der gået kuk i Novak Djokovics visum, der gør, at serberen fik sig noget af en overraskelse, da han landede i Melbourne.

Serberen kan nemlig ikke vise et nødvendige visum og er derfor stoppet ved paskontrollen i lufthavnen. Problemet er ifølge The Times, at det visum, der er blevet ansøgt om til Djokovic, ikke kan bruges til personer, som har fået en medicinsk undtagelse for at kunne komme ind i landet.

Fejlen blev opdaget af de australske myndigheder, da Djokovic allerede var ombord på den 14-timers flyvning, der skulle bragte ham fra Dubai til Melbourne.

Bør Novak Djokovic få adgang til Australien, selvom han ikke vil oplyse, om han er vaccineret?

Hele sagaen omkring Djokovic har sat ild til debatten i Australien om, hvorvidt det er okay, at en superstjerne får særbehandling.

Det har fået selveste Australiens premierminister til at udtale sig om sagen.

»Vi afventer ham, og hvad han viser os, der understøtter det. Hvis beviserne er utilstrækkelige, får han ikke særbehandling. Så ryger han direkte hjem med det næste fly. Der er ikke særlige regler for Novak Djokovic. Det er der ikke for nogen,« siger Scott Morrison ifølge Reuters.

Det er myndighederne i staten Victoria, hvor Melbourne ligger, og det australske tennisforbund, som ved hjælp af et panel af eksperter har tilladt Novak Djokovic at deltage i turneringen, som han har vundet hele ni gange.

Der er krav om at være vaccineret for at deltage i Australian Open, ligesom der også er vaccinekrav for udlændinge, der vil rejse ind i landet.

Der er få undtagelser, der kan give dispensation. Herunder ekstremt voldsomme reaktioner på vacciner, en større operation der er foretaget for nylig eller smitte med coronavirus indenfor de seneste seks måneder.

Novak Djokovic har ikke selv ønsket at fortælle, hvorvidt han er vaccineret eller ej, men han har tidligere slået fast, at han er imod vaccinekrav, og at han 'personligt er imod vaccination'.

Australian Open indledes 17. januar.