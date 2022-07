Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg har altid haft et godt samarbejde med SAS, men jeg må indrømme, at det her er utilgiveligt.«

Det er ordene fra den tidligere charterkonge, 75-årige Stig Elling, der nu forholder sig til strejken i SAS.

Stig Elling startede i 1964 som Danmarks yngste rejsedirektør, inden han i 2015 gik på pension fra sit arbejde som salgsdirektør i Star Tours.

Altså efter 51 år i rejsebranchen.

Her ses charterkongen Stig Elling, der nu langer hårdt ud efter SAS for at svigte charterkunderne. Foto: Simon Skipper Vis mere Her ses charterkongen Stig Elling, der nu langer hårdt ud efter SAS for at svigte charterkunderne. Foto: Simon Skipper

Stig Elling har de seneste år været ramt af Parkinson-syndromet, der går udover ham fysisk, så lige nu følger han rejsebranchen gennem medierne fra hjemmet på Frederiksberg.

Det gør tydeligvis ondt på ham at høre, hvordan rigtig mange charterkunder fortæller, hvor ramt de er af strejken i SAS.

B.T. har blandt andet fortalt om charterkunderne Jette Skaarup, Stine Lehmann Jensen og Jannik Pehrson, der er ramt af strejken.

»Når du tager på charterferie, så skal du være sikker og tryg mere end noget andet. Men i den her situation viser SAS, at de åbenbart ikke prioriterer chartergæsterne i forhold til deres rutegæster,« siger han og tilføjer:

Foto: Privat, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Privat, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, det er katastrofalt.«

Stig Elling mener, at SAS ganske enkelt burde prioritere at bruge fly til chartergæsterne, når strejken netop rammer i den tid, hvor flest rejser på ferie.

»De har rent faktisk kapacitet til det, men de har valgt hellere at flyve ruter, fordi der er flere penge i det end at gøre noget for chartergæsterne. Det er meget forkert. Hvis SAS overlever, så skal de ganske simpelt ud og have fat i feriegæster, og det gør man ikke på den måde her,« siger han.

Stig Elling mener ikke, at han kan kende det SAS, han i så mange har samarbejdet med.

Charterkongens karriere 1964: Startede sit eget rejsebureau, Fortunrejser, og blev Danmarks yngste rejsebureaudirektør

1965: Udlært hos Raffels Rejser i København

1965-70: Ansat hos Raffels Rejser

1970-73: Salgsdirektør i Falke Rejser

1973-76: Direktør i Falke Rejser

1976-81: Adm. direktør i Rejsebureauet Sunway, København og Billund

1980: Stifter Sol-Rejser sammen med John Andersen

1986: Sælger Sol-Rejser (senere Startour Danmark)

1986-2015: Salgsdirektør i StarTour

2015-: Først pension og siden rejseambassadør og rejseekspert for Bravo Tours på deltid.

»Jeg synes, det er forkasteligt og dumt af SAS, at de holder mere fast i ruteflyvninger her under strejken end charterturisterne. Jeg synes den måde, de har behandlet passagerne på er utilgiveligt. Det er ikke er værdigt SAS mere,« siger han.

Hvad skulle de gøre i stedet for passagerne?

»Punkt 1 skulle de sørge for, at man kan komme i kontakt med dem døgnets 24 timer. Folk har jo netop sagt, de ikke kan komme i kontakt med SAS,« siger han fortsætter:

»Og de burde have brugt deres ruteflyvinger til de chartergæster, der sidder med familie og børn nede på en destination, og hverken kan komme ud eller hjem. Jeg synes, de har håndteret det forkert.«

Stig Elling tænker også på, at SAS og piloterne allerede tidligere i år havde problemer med at forhandle en ny overenskomst.

Men da var meldingen, at der ikke skulle risikeres en strejke lige op til Påske, og derfor blev forhandlingerne udsat.

»De ville ikke ødelægge påskeferien, men de vil åbenbart godt ødelægge sommerferien for tusindvis af danskere. Det er ikke godt, og SAS er på vej i graven,« siger Stig Elling.