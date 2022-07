Lyt til artiklen

»Jeg været ramt af et stort angstanfald, hvor jeg har grædt.«

Ordene kommer fra 26-årige Stine Lehmann Jensen, der dagligt både får hjertemedicin, antidepressive piller og piller mod ADHD.

Hun havde derfor taget medicin med til samlet syv dage, da hun forrige lørdag tog med sin bedste ven Villy Hilbert på en uges charterferie til Kreta med Apollo Rejser.

Så hun brød helt sammen, da hun fredag aften klokken 20:51 fik en sms om, at deres SAS-fly hjem om lørdagen klokken 15 var aflyst på grund af strejken.

'Kære Apollo-gæst. Vi har præcis fået information fra SAS om, at dit fly i morgen 9. juli er aflyst. Vi kommer til at kontakte dig under dagen i morgen med løsning for boende og beder dig blive på dit hotel så længe,' skriver Apollo Rejser i den tvivlsomt formulerede sms, du kan læse i bunden af artiklen i sin helhed.

»Jeg tager fire piller om dagen, så det ramte mig rigtig hårdt sent fredag aften at få sms fra Apollorejser om, at flyet var aflyst, og vi bare skulle blive på hotellet,« siger hun over telefonen fra Chania på Kreta.

Og det hele blev endnu værre.

Selv om Apollo Rejser altså fredag aften havde sendt sms om, at de skulle blive på hotellet, bankede hotellets ejer på døren klokken 9 lørdag morgen.

»Damen spurgte, hvornår vi forlod hotellet, da der skulle nye gæster ind på værelset. Det var virkeligt frustrerende, da vi ikke anede, hvad vi skulle, og jeg ikke havde mere medicin,« siger Stine Lehmann Jensen, der er studerende på Scandinavian Academy of Fashion Design i København og derfor er på SU.

Hun og vennen blev i hotellets reception, ind til Apollo Rejser ringede og gav dem adressen på et andet hotel, de senere lørdag kunne tage hen til.

»Nu er vi på det nye hotel, hvor vi bare skal sidde og vente på, at Apollo ringer os op om, hvornår vi kan flyve hjem,« siger Stine Lehmann Jensen.

Lige nu er det mere end uvist, hvornår Stine og de andre strandede turister kan flyve hjem.

Hvad handler konflikten om Spørger man ledelsen i SAS, er det selskabets overlevelse. En stor redningsplan for selskabets økonomi forudsætter besparelser blandt andet på lønninger.

Spørger man piloterne i Dansk Pilotforening, er det et forsvar for den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere laver aftaler og overholder dem.

*Under coronakrisen opsagde SAS omkring halvdelen af piloterne, men med en aftale om genansættelse, når der igen var brug for dem.

Fagforeningen er utilfreds med, at SAS siden har ansat piloter i to datterselskaber, SAS Link og SAS Connect, som ifølge fagforeningen har dårligere vilkår.

De to SAS-datterselskaber har i Danmark tegnet overenskomst med en konkurrerende fagforening, Flyvebranchens Personale Union (FPU). Kilder: SAS, Dansk Pilotforening, Ritzau.

SAS-piloter har nemlig droppet tilbuddet om at flyve chartergæster hjem.

Det skyldes, at SAS ikke har overholdt en ellers indgået aftale, siger Dansk Metal i en pressemeddelelse søndag.

Og der er fortsat ikke udsigt til en løsning på konflikten, da forhandlingerne mellem SAS og piloter er gået i total hårdknude.

»Vi har et meget stort antal strandede passagerer, der ikke kommer hjem, og som er blevet sat i en forfærdelig situation,« lyder det søndag fra Alexandra Lindgren Kaoukji, der er pressechef i SAS Danmark.

Stine Lehmann Jensen er dybt frustreret over situationen.

Hun håber dog at få sin medicin mandag, da Apollo Rejser vil skaffe det på et apotek.

»De har har fået en recept af en læge, men de kan ikke få noget medicin før i morgen tidlig, som jeg selvfølgelig skal lægge ud for,« siger Stine Lehmann Jensen.

Hun har også ondt over alle de andre charterturister, der er er strandet.

»Jeg har virkelig ondt af alle andre, der er i samme situation som os,« siger hun og tilføjer:

»Tænk det sker lige nu, hvor så mange er på sommerferie.«

