Mange danskere, nordmænd og svenskere river sig i disse uger i håret over aflyste fly i deres sommerferie grundet pilotstrejke hos SAS. Men som det ser ud lige nu, er der fortsat ikke udsigt til en løsning på konflikten.

Den norske rigsmægler Mats Wilhelm Ruland har nemlig endnu ikke indkaldt parterne til nye forhandlinger, skriver det norske medie VG.

Der skulle dog have været et statusmøde med de svenske mæglere i Stockholm denne weekend, men uden at der har været tale om decideret forhandling.

»Vi har fortsat ikke hørt noget fra SAS-ledelsen, som giver anledning til reelle forhandlinger,« siger den norske leder af Fagforeningerne SAS-flygeres forening (NSF), Roger Klokset til VG.

Tidligere i denne weekend sagde den norske rigsmægler Mats Wilhelm Ruland, at han nok snart ville indkalde parterne.

Kommunikationschef i SAS Norge, Tonja Sund, siger, at man er i kontakt med mægleren, og at man har et ønske om at komme til forhandlingsbordet igen.

Foruden de 1000 piloter, som lige nu strejker, har også 200 flymekanikere i Danmark tilsluttet sig strejken.

Tirsdag står 650 kabineansatte desuden til at blive lockoutet. Det vil sige, at de ikke må møde på arbejde.

