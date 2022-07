Lyt til artiklen

»Vi skal starte arbejde mandag. Men hvem siger, vi kommer hjem? Desværre er det lidt ude af vores hænder.«

56-årige Jette Skaarup er en af de tusindvis af danskere, der lige nu er strandet i udlandet på grund af pilotstrejke i SAS, der har varet siden 4. juli.

Mere nøjagtig sidder hun og kæresten Henrik på den græske ø Samos, hvor de har holdt sommerferie.

De skulle have været hjemme lørdag, men deres fly er blevet aflyst, og nu ved de ikke, hvornår de kan komme hjem igen.

»Vi kan godt nyde det, men vi ville nok nyde det mere, hvis vi bare vidste noget. Uvisheden er nok det værste,« siger Jette Skaarup.

Deres tur er en charterrejse, der blev bestilt via rejseselskabet Apollo allerede i vinter, så dengang var det ikke til at vide, at SAS-piloterne ville strejke.

»Apollo opdaterer os cirka hver fjerde eller sjette time. De ved ikke meget, men de forsøger da. Her til morgen ved de fortsat ikke, hvornår vi kan komme hjem,« siger Jette Skaarup, da B.T. fanger hende på telefonen.

Fredag brød SAS-piloterne deres igangværende strejke udelukkende for at flyve nogle af de strandede turister hjem. Men ifølge Check-in.dk kan op imod 2500 skandinaviske gæster fra Apollo Rejser ikke komme hjem fra ferie.

Jette har været på Samos i 14 dage, men nu vil hun gerne hjem igen, så hun kan komme på arbejde. Foto: Privat. Vis mere Jette har været på Samos i 14 dage, men nu vil hun gerne hjem igen, så hun kan komme på arbejde. Foto: Privat.

Heriblandt Jette Skaarup og hendes kæreste.

De har begge planer om at kontakte deres arbejdsgiver for at fortælle, at de nok ikke når at komme hjem til at kunne starte arbejde mandag morgen.

»Jeg tror, de er forberedt på det, så jeg tror, vi bliver mødt med forståelse. Men vi er lidt i tvivl om, hvorvidt vi får dækket vores tabte arbejdsfortjeneste. Det må vi jo søge om gennem SAS,« siger hun.

Allerede på vej ned til Samos mistede Jette Skaarup et døgn af sin rejse. Hun skulle have været rejst 25. juni, men kom først afsted den 26. grundet personalemangel hos SAS, lød forklaringen.

Trods et forsinket døgn og nu en aflysning af hjemturen tager parret det roligt og ser tiden an.

»Vi er jo meget forelskede i roen og naturen her på Samos. Og det hotel vi bor på har en fantastisk udsigt. Man kommer helt ned i gear. Vi er kommet her fast de seneste 10 år,« siger Jette Skaarup.

Hun og kæresten Henrik har derfor også allerede booket rejsen til næste år, også med Apollo, som de har været glade for at rejse med.

På spørgsmålet om, hvor længe hendes tålmodighed så varer, svarer hun:

»Jeg vil jo gerne hjem senest mandag. Jeg har en kat og en hund, som jeg skal passe. Min søn ser efter dem nu, men han skal jo også på arbejde. Det er selvfølgelig det mindste af det, men der er jo nogle forpligtelser derhjemme,« siger hun.

Jette Skaarup understreger, at hun har sympati for piloterne og deres behov for at strejke.

Foruden de 1000 piloter, som lige nu strejker, har også 200 flymekanikere tilsluttet sig strejken.

Tirsdag står 650 kabineansatte desuden til at blive lockoutet. Det vil sige, at de ikke må møde på arbejde.