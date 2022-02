Tusindvis af rejseglade danskere fik spoleret starten på deres vinterferie, da SAS’ bagagemedarbejdere nedlagde arbejdet, netop som børnefamilier havde lagt ski og badetøj op på bagagebåndet og gjorde klar til at boarde.

Nu truer en ny konflikt, der kan holde SAS-fly på jorden i påskeferien.

Omkring 1.000 SAS-piloter skal nemlig have ny overenskomst 1. april – altså bare en uge før store dele af landet går på påskeferie fredag 8. april, som leder op til en af årets helt store rejseuger.

Og der er lagt op til en gyser af et forhandlingsforløb mellem SAS-piloterne og SAS frem mod 1. april.

En konflikt kan ikke udelukkes, lyder det fra Henrik Thyregod, formand for Dansk Pilotforening, der blandt andre organiserer SAS-piloter. Forhandlingerne er gået i hårdknude.

»Vi sad i Stockholm og forhandlede med SAS i hele november og frem til 17. december. Siden da har vi ikke haft forhandlinger,« siger han.

Piloterne kræver blandt andet, at SAS genansætter de omkring 550 piloter, som SAS opsagde, da coronaen slog benene væk under flyselskabet i de første måneder af pandemien.

Samtidig kræver de, at SAS stopper med at ansætte billigere udenlandske piloter fra for eksempel Ungarn gennem søsterselskabet SAS Connect.

Henrik Thyregod, formand for Dansk Pilotforening. Foto: Pressefoto Vis mere Henrik Thyregod, formand for Dansk Pilotforening. Foto: Pressefoto

»Vi skal have vores opsagte kolleger tilbage, før der bliver hyret nye. Og så skal det være på vores overenskomster. Det er det, det handler om,« siger Henrik Thyregod.

Han understreger, at han ønsker SAS det bedste, og at SAS-piloterne har tilbudt SAS at skære omkring 25 procent af deres lønomkostninger, mod at SAS genansætter de opsagte piloter.

»Vi siger ikke, at SAS skal ansætte alle 550 opsagte piloter her og nu, men de skal lade være med at ansætte andre, indtil de 550 er tilbage i job. Det giver ingen mening at ansætte spanske piloter i København, når vi har opsagte danske piloter,« siger Henrik Thyregod.

SAS lancerede tirsdag en massiv spareplan efter at have leveret et dundrende underskud på 1,7 milliarder kroner i det seneste regnskabskvartal, der dækker november, december og januar.

Med spareplanen vil SAS skære hele 5,2 milliarder kroner af de årlige omkostninger. Det skal gøre SAS mere konkurrencedygtig.

SAS’ hollandske topchef Anko van der Werff gjorde det i forbindelse med spareplanen klart, at der ikke er udsigt til, at de 550 fyrede SAS-piloter kan sætte sig tilbage i cockpittet lige med det første.

Først skal SAS trimmes og gøres konkurrencedygtig. Derefter kan SAS begynde at vokse og hyre piloter igen, lod han forstå.

»Vi vil gerne have dem tilbage, og vi forsøger gennem den her plan at skabe mulighederne for det,« sagde Anko van der Werff tirsdag til Berlingske.

Men det er ikke en plan, der stiller Henrik Thyregod tilfreds. Tværtimod.

»De holder os jo ud i strakt arm. Vi tror ikke på, at man først vil spare, så finde ny kapital og så til sidst ansætte os igen. Vi skal have de 550 SAS-piloter tilbage,« siger han og tilføjer, at han betragter forhandlingerne som ‘fastlåst’.

Ville du personligt købe en flybillet med SAS til påskeferien, eller ville du for en sikkerheds skyld købe billet hos et andet flyselskab?

»Det ønsker jeg ikke at svare på,« siger Henrik Thyregod.