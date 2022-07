Lyt til artiklen

»Det virker, som om de først skal til at finde en løsning nu.«

Jannick Pehrson sidder fanget på ferieøen Samos i Grækenland. Og han undrer sig over, at Apollo, som han har købt rejsen af, virker helt uforberedt på situationen.

Familien og Jannick var egentlig indstillet på det.

At de kunne risikere at strande på deres ferie. For som han siger, så har SAS længe været i forhandlinger, som ikke var løst, da de satte sig ind i charterflyet sidste lørdag.

Jannick Pehrson sidder lige nu strandet på Samos og mener, at Apollo Rejser fraskriver sig ansvaret.

Men det er kommet bag på ham, at det virker, som om Apollo Rejser er blevet taget med bukserne nede, da SAS-piloterne lørdag eftermiddag meddelte, at de ikke længere vil flyve strandede turister hjem.

»En ung svensk rejseleder fra Apollo var på vores hotel i går. Men han kunne ikke fortælle noget. De er slet ikke forberedt på situationen,« fortæller Jannick Pehrson fra Hillerød.

Familien, der er 11 af sted, er derfor efterladt i uvished om, hvornår de kommer hjem.

Apollo Rejser sørger for hotel, mad og vand, men resten af udgifterne må de selv betale. Og det mener Jannick er urimeligt.

»Det er helt uacceptabelt, at vi står i en situation med en masse ekstraudgifter og tab, som alene skyldes, at vi ikke blev hentet hjem i lørdags som lovet.«

Jannick oplever, at Apollo fraskriver sig ansvaret, fordi de henviser til, at SAS ikke flyver.

»Men de skal huske på, at vi er deres kunder og ikke SAS' kunder. Og det er fair, at de ikke kan trylle et fly frem, men det er ikke fair med ekstraudgifterne, og at de først begynder at kigge på løsninger nu.«

Ifølge Standby.dk er det dog ikke kun rejsende, men også rejsebureauerne, der føler sig magtesløse.

Det skyldes, at SAS henviser passagerer, der har bestilt billet hos rejsebureauer, til at kontakte bureauerne. Men samtidig tillader de ikke rejsebureauer at gøre noget.

»Vi vil selvfølgelig rigtig gerne hjælpe vores kunder og dermed SAS, så de får frigivet kapacitet til at hjælpe strandede kunder. Men fordi SAS ikke vil tillade os at hjælpe og give os nogle retningslinjer at arbejde ud fra, så er vi som rejsebureau tæt på at være lammet.«

Sådan lyder det fra Jesper Ewald, der er salgs- og indkøbschef i FDM Travel, til Standby.dk.

Hvad handler konflikten om Spørger man ledelsen i SAS, er det selskabets overlevelse. En stor redningsplan for selskabets økonomi forudsætter besparelser blandt andet på lønninger.

Spørger man piloterne i Dansk Pilotforening, er det et forsvar for den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere laver aftaler og overholder dem.

*Under coronakrisen opsagde SAS omkring halvdelen af piloterne, men med en aftale om genansættelse, når der igen var brug for dem.

Fagforeningen er utilfreds med, at SAS siden har ansat piloter i to datterselskaber, SAS Link og SAS Connect, som ifølge fagforeningen har dårligere vilkår.

De to SAS-datterselskaber har i Danmark tegnet overenskomst med en konkurrerende fagforening, Flyvebranchens Personale Union (FPU). Kilder: SAS, Dansk Pilotforening, Ritzau.

Også Apollo Rejser mærker kattepinen. Mest af alt, fordi de kun kan se til.

»Vi står på sidelinjen, og det er stressende. Vi arbejder for at finde kapacitet og er klar over, at mange står i en uhensigtsmæssig situation lige nu,« siger Glenn Bisgaard, salgsdirektør i Apollo.

Men har I været for dårlige til at forberede jer på den situation, der længe har ligget og luret?

»Man kan lægge en plan, men den er svær at gøre konkret, før virkeligheden rammer. Men når den så rammer, går fokus over på at finde løsninger og alternativer. Og i og med at det rammer på det værst tænkelige tidspunkt i nyere tid, fordi der har været lukket ned for rejser i to år, lægger det et kæmpe pres på både flyselskabet, lufthavne og hotellet,« siger Glenn Bisgaard og fortsætter:

»Reglerne er, at så længe en flyafgang står til at gå, så går den. Og det er det, der har været udfordrende. Vi får ting sent at vide, eksempelvis fik vi først fredag eftermiddag besked på, at flyene lørdag var aflyst. Og først der kan vi informere og finde alternativer.«

Ifølge Glenn Bisgaard har Apollo 1.500 kunder, der lige nu er strandet i udlandet.

I alt er 1.700 charterrejsende ramt af problemet, oplyser pressechefen i SAS Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji. Tallet for de resterende danske passagerer kender SAS ikke.

»Men det ændrer sig over tid, da der er flere, som skal hjem i fremtiden. Vi arbejder 24/7 sammen med charteroperatørerne for at få så mange hjem som muligt,« fortæller Alexandra Lindgren Kaoukji til B.T.

Ifølge hende bliver omkring 30.000 passagerer om dagen ramt af aflyste fly på grund af strejken.

Du kan læse om dine rettigheder som flypassager her.